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https://ria.ru/20200827/roskosmos-1576369402.html
Экс-глава "Туполева" Александр Конюхов стал советником Рогозина
Экс-глава "Туполева" и вице-президент ОАК Александр Конюхов перешел на работу советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщается в Twitter-аккаунте... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:05
2020-08-27T11:39
риа наука
россия
пао "туполев"
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Экс-глава "Туполева" и вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> Александр Конюхов перешел на работу советником главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a>, сообщается в <a href="https://twitter.com/roscosmos" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter-аккаунте</a> госпорпорации.Он будет отвечать за "интеграцию предприятий ракетостроения и контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный", говорится в сообщении.Это уже не первый переход топ-менеджеров из авиационной промышленности в ракетно-космическую отрасль. Так советником главы "Роскосмоса" стал Игорь Озар, ранее возглавлявший авиационный холдинг "Сухой". Позже его назначили генеральным директором Ракетно-космической корпорации "Энергия".Кроме того, бывший директор программы создания Ил-112В в ПАО "Ил" Александр Быков был назначен руководителем департамента пилотируемых программ "Роскосмоса", а бывший топ-менеджер ПАО "Ил" Павел Черенков стал гендиректором компании "Спутниковая система "Гонец", входящей в "Роскосмос".
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россия, пао "туполев", космос - риа наука, роскосмос, объединенная авиастроительная корпорация (оак)

Экс-глава "Туполева" Александр Конюхов стал советником Рогозина

11:05 27.08.2020 (обновлено: 11:39 27.08.2020)
2888
© Фото : ПАО "Туполев"Александр Конюхов
Александр Конюхов
© Фото : ПАО "Туполев"
Александр Конюхов. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Экс-глава "Туполева" и вице-президент ОАК Александр Конюхов перешел на работу советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщается в Twitter-аккаунте госпорпорации.
Он будет отвечать за "интеграцию предприятий ракетостроения и контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный", говорится в сообщении.
Это уже не первый переход топ-менеджеров из авиационной промышленности в ракетно-космическую отрасль. Так советником главы "Роскосмоса" стал Игорь Озар, ранее возглавлявший авиационный холдинг "Сухой". Позже его назначили генеральным директором Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Кроме того, бывший директор программы создания Ил-112В в ПАО "Ил" Александр Быков был назначен руководителем департамента пилотируемых программ "Роскосмоса", а бывший топ-менеджер ПАО "Ил" Павел Черенков стал гендиректором компании "Спутниковая система "Гонец", входящей в "Роскосмос".
10430010
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РИА НаукаРоссияПАО "Туполев"Космос - РИА НаукаРоскосмосОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
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