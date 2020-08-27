https://ria.ru/20200827/roskosmos-1576369402.html

Экс-глава "Туполева" Александр Конюхов стал советником Рогозина

Экс-глава "Туполева" и вице-президент ОАК Александр Конюхов перешел на работу советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщается в Twitter-аккаунте... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:05

2020-08-27T11:05

2020-08-27T11:39

риа наука

россия

пао "туполев"

космос - риа наука

роскосмос

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576369595_178:0:1920:980_1400x0_80_0_0_6658a9b1f5c101244fe62618a3875772.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Экс-глава "Туполева" и вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> Александр Конюхов перешел на работу советником главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a>, сообщается в <a href="https://twitter.com/roscosmos" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter-аккаунте</a> госпорпорации.Он будет отвечать за "интеграцию предприятий ракетостроения и контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный", говорится в сообщении.Это уже не первый переход топ-менеджеров из авиационной промышленности в ракетно-космическую отрасль. Так советником главы "Роскосмоса" стал Игорь Озар, ранее возглавлявший авиационный холдинг "Сухой". Позже его назначили генеральным директором Ракетно-космической корпорации "Энергия".Кроме того, бывший директор программы создания Ил-112В в ПАО "Ил" Александр Быков был назначен руководителем департамента пилотируемых программ "Роскосмоса", а бывший топ-менеджер ПАО "Ил" Павел Черенков стал гендиректором компании "Спутниковая система "Гонец", входящей в "Роскосмос".

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пао "туполев", космос - риа наука, роскосмос, объединенная авиастроительная корпорация (оак)