https://ria.ru/20200827/rezervy-1576380976.html

Путин заявил о росте российских золотовалютных резервов

Золотовалютные резервы России растут, несмотря на пандемию, и это важно, поскольку позволит выполнять социальные обязательства, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:13

2020-08-27T14:13

2020-08-27T14:29

россия

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576047648_0:0:2950:1660_1400x0_80_0_0_90568f9318bd2f35a6667855d2494022.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Золотовалютные резервы России растут, несмотря на пандемию, и это важно, поскольку позволит выполнять социальные обязательства, сказал президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в ходе интервью на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>"."У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно - создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать, в том числе, и социальный мандат", - сказал российский лидер.По данным <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF" target="_blank">ЦБ</a>, международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и составили 600,7 миллиарда долларов, побив исторический рекорд, державшийся 12 лет. Регулятор отметил, что рост связан с положительной курсовой переоценкой и повышением цен на золото. Эта цена в начале месяца впервые в истории превысила 2000 долларов за тройскую унцию, а 7 августа достигла нового исторического рекорда в 2089,2 доллара. Затем золото коррекционно подешевело, хотя глобальные риски продолжают поддерживать его котировки на уровне выше 1900 долларов.

https://ria.ru/20200813/1575746457.html

12

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика