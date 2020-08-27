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https://ria.ru/20200827/rezervy-1576380976.html
Путин заявил о росте российских золотовалютных резервов
Золотовалютные резервы России растут, несмотря на пандемию, и это важно, поскольку позволит выполнять социальные обязательства, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:13
2020-08-27T14:29
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Золотовалютные резервы России растут, несмотря на пандемию, и это важно, поскольку позволит выполнять социальные обязательства, сказал президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в ходе интервью на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>"."У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно - создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать, в том числе, и социальный мандат", - сказал российский лидер.По данным <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF" target="_blank">ЦБ</a>, международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и составили 600,7 миллиарда долларов, побив исторический рекорд, державшийся 12 лет. Регулятор отметил, что рост связан с положительной курсовой переоценкой и повышением цен на золото. Эта цена в начале месяца впервые в истории превысила 2000 долларов за тройскую унцию, а 7 августа достигла нового исторического рекорда в 2089,2 доллара. Затем золото коррекционно подешевело, хотя глобальные риски продолжают поддерживать его котировки на уровне выше 1900 долларов.
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россия, владимир путин, экономика

Путин заявил о росте российских золотовалютных резервов

14:13 27.08.2020 (обновлено: 14:29 27.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Золотовалютные резервы России растут, несмотря на пандемию, и это важно, поскольку позволит выполнять социальные обязательства, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе интервью на канале "Россия 1".
"У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно - создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать, в том числе, и социальный мандат", - сказал российский лидер.
По данным ЦБ, международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и составили 600,7 миллиарда долларов, побив исторический рекорд, державшийся 12 лет. Регулятор отметил, что рост связан с положительной курсовой переоценкой и повышением цен на золото. Эта цена в начале месяца впервые в истории превысила 2000 долларов за тройскую унцию, а 7 августа достигла нового исторического рекорда в 2089,2 доллара. Затем золото коррекционно подешевело, хотя глобальные риски продолжают поддерживать его котировки на уровне выше 1900 долларов.
Здание Центрального банка РФ
13 августа, 16:34
Международные резервы России достигли исторического максимума
101700311
Обсудить 12
РоссияВладимир ПутинЭкономика
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