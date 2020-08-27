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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200827/remont-1576367934.html
Более 30 мостов и тоннелей отремонтируют в Москве к концу года
Двенадцать мостов и тоннелей отремонтировали в Москве в рамках подготовки к зиме, до конца года в порядок приведут еще 19 сооружений, сообщил журналистам в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:33
2020-08-27T10:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Двенадцать мостов и тоннелей отремонтировали в Москве в рамках подготовки к зиме, до конца года в порядок приведут еще 19 сооружений, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что завершены работы на Химкинском мосту на МКАД, в транспортных тоннелях Дмитровский и Шереметьевский, на трех эстакадах и шести путепроводах. На всех объектах отремонтировали бетонные основания, обновили гидроизоляцию и восстановили асфальтобетонное покрытие.Заместитель мэра сообщил, что в настоящее время ведется ремонт четырех объектов Третьего транспортного кольца, Северянинского и Карачаровского путепроводов.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что всего до конца года планируется привести в порядок 19 сооружений, в том числе Рижскую эстакаду и мост Сити Третьего транспортного кольца.
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петр бирюков, москва

Более 30 мостов и тоннелей отремонтируют в Москве к концу года

10:33 27.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛефортовский тоннель в Москве будет закрыт для замены асфальта
Лефортовский тоннель в Москве будет закрыт для замены асфальта
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двенадцать мостов и тоннелей отремонтировали в Москве в рамках подготовки к зиме, до конца года в порядок приведут еще 19 сооружений, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме завершили текущий ремонт 12 мостов и тоннелей, до конца года в порядок планируется привести еще 19 сооружений", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что завершены работы на Химкинском мосту на МКАД, в транспортных тоннелях Дмитровский и Шереметьевский, на трех эстакадах и шести путепроводах. На всех объектах отремонтировали бетонные основания, обновили гидроизоляцию и восстановили асфальтобетонное покрытие.
Коммуникационный коллектор Старокалужский
20 августа, 09:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Часть коллектора "Старокалужский" в Москве подвесили в воздухе
Заместитель мэра сообщил, что в настоящее время ведется ремонт четырех объектов Третьего транспортного кольца, Северянинского и Карачаровского путепроводов.
"Работы идут в круглосуточном режиме, в них задействовано порядка 150 человек и 46 единиц малой механизации. Завершение ремонта запланировано на четвертый квартал", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что всего до конца года планируется привести в порядок 19 сооружений, в том числе Рижскую эстакаду и мост Сити Третьего транспортного кольца.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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