https://ria.ru/20200827/remont-1576367934.html

Более 30 мостов и тоннелей отремонтируют в Москве к концу года

Двенадцать мостов и тоннелей отремонтировали в Москве в рамках подготовки к зиме, до конца года в порядок приведут еще 19 сооружений, сообщил журналистам в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:33

2020-08-27T10:33

2020-08-27T10:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Двенадцать мостов и тоннелей отремонтировали в Москве в рамках подготовки к зиме, до конца года в порядок приведут еще 19 сооружений, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что завершены работы на Химкинском мосту на МКАД, в транспортных тоннелях Дмитровский и Шереметьевский, на трех эстакадах и шести путепроводах. На всех объектах отремонтировали бетонные основания, обновили гидроизоляцию и восстановили асфальтобетонное покрытие.Заместитель мэра сообщил, что в настоящее время ведется ремонт четырех объектов Третьего транспортного кольца, Северянинского и Карачаровского путепроводов.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что всего до конца года планируется привести в порядок 19 сооружений, в том числе Рижскую эстакаду и мост Сити Третьего транспортного кольца.

https://realty.ria.ru/20200820/1576019087.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва