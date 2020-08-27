https://ria.ru/20200827/rasstrel-1576401408.html

В результате нападения на автобус под Харьковом есть пострадавшие

На трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь", сообщил депутат Рады Илья Кива в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T20:09

2020-08-27T20:09

2020-08-27T22:39

обстрел автобуса под харьковом

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

харьков

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 27 авг — РИА Новости.</strong> На трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь", сообщил депутат Рады Илья Кива в Telegram-канале. По словам парламентария, нападавшие — представители батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело. Они были вооружены автоматическим оружием.Изначально Кива заявил, что скончались люди, некоторых похитили, но позже в эфире телеканала <a href="https://newsone.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NewsOne</a> уточнил, что погибших нет. Два человека получили ранения.Также депутат записал видеообращение, в котором, помимо националистов, обвинил в произошедшем власть и лично президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>.В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников нет, но двух человек ранили. Сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье "Хулиганство".Националисты в социальных сетях заявили, что не причастны к инциденту.Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.

https://ria.ru/20200312/1568502066.html

Alex Smolov Смотрите Белоруссы Очень показательно. Там нет на цистов как нас уверяют 216

Андрей Це свобода, которую и заслужили на Майдане. 194

67

харьков

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел автобуса под харьковом, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, харьков, киев, украина, в мире