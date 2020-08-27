https://ria.ru/20200827/rasstrel-1576401408.html
В результате нападения на автобус под Харьковом есть пострадавшие
На трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь", сообщил депутат Рады Илья Кива в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:09
2020-08-27T20:09
2020-08-27T22:39
обстрел автобуса под харьковом
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
харьков
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 27 авг — РИА Новости.</strong> На трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь", сообщил депутат Рады Илья Кива в Telegram-канале. По словам парламентария, нападавшие — представители батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело. Они были вооружены автоматическим оружием.Изначально Кива заявил, что скончались люди, некоторых похитили, но позже в эфире телеканала <a href="https://newsone.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NewsOne</a> уточнил, что погибших нет. Два человека получили ранения.Также депутат записал видеообращение, в котором, помимо националистов, обвинил в произошедшем власть и лично президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>.В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников нет, но двух человек ранили. Сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье "Хулиганство".Националисты в социальных сетях заявили, что не причастны к инциденту.Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.
https://ria.ru/20200312/1568502066.html
Alex Smolov
Смотрите Белоруссы Очень показательно. Там нет на цистов как нас уверяют
216
Андрей
Це свобода, которую и заслужили на Майдане.
194
67
харьков
киев
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел автобуса под харьковом, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, харьков, киев, украина, в мире
КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. На трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь", сообщил депутат Рады Илья Кива в Telegram-канале.
По словам парламентария, нападавшие — представители батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело. Они были вооружены автоматическим оружием.
Изначально Кива заявил, что скончались люди, некоторых похитили, но позже в эфире телеканала NewsOne
уточнил, что погибших нет. Два человека получили ранения.
Также депутат записал видеообращение, в котором, помимо националистов, обвинил в произошедшем власть и лично президента Владимира Зеленского
.
В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников нет, но двух человек ранили. Сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье "Хулиганство".
"В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе", — написал замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.
Националисты в социальных сетях заявили, что не причастны к инциденту.
Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.