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В результате нападения на автобус под Харьковом есть пострадавшие
На трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь", сообщил депутат Рады Илья Кива в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:09
2020-08-27T22:39
обстрел автобуса под харьковом
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
харьков
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 27 авг — РИА Новости.</strong> На трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь", сообщил депутат Рады Илья Кива в Telegram-канале. По словам парламентария, нападавшие — представители батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело. Они были вооружены автоматическим оружием.Изначально Кива заявил, что скончались люди, некоторых похитили, но позже в эфире телеканала <a href="https://newsone.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NewsOne</a> уточнил, что погибших нет. Два человека получили ранения.Также депутат записал видеообращение, в котором, помимо националистов, обвинил в произошедшем власть и лично президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>.В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников нет, но двух человек ранили. Сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье "Хулиганство".Националисты в социальных сетях заявили, что не причастны к инциденту.Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.
https://ria.ru/20200312/1568502066.html
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216
Це свобода, которую и заслужили на Майдане.
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обстрел автобуса под харьковом, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, харьков, киев, украина, в мире

В результате нападения на автобус под Харьковом есть пострадавшие

20:09 27.08.2020 (обновлено: 22:39 27.08.2020)
54956
© Фото : аккаунт депутата Верховной рады Ильи КивыАвтобус, на котором передвигались члены общественного движения "Патриоты - За Жизнь"
Автобус, на котором передвигались члены общественного движения Патриоты - За Жизнь
© Фото : аккаунт депутата Верховной рады Ильи Кивы
КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. На трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь", сообщил депутат Рады Илья Кива в Telegram-канале.
По словам парламентария, нападавшие — представители батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело. Они были вооружены автоматическим оружием.
Изначально Кива заявил, что скончались люди, некоторых похитили, но позже в эфире телеканала NewsOne уточнил, что погибших нет. Два человека получили ранения.
Также депутат записал видеообращение, в котором, помимо националистов, обвинил в произошедшем власть и лично президента Владимира Зеленского.
В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников нет, но двух человек ранили. Сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье "Хулиганство".

"В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе", — написал замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Националисты в социальных сетях заявили, что не причастны к инциденту.
Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.
Сотрудники украинской полиции
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Обстрел автобуса под ХарьковомОппозиционная платформа - За жизньИлья КиваХарьковКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Смотрите Белоруссы Очень показательно. Там нет на цистов как нас уверяют
27 августа, 20:15
ASAlex Smolov
204101010
Це свобода, которую и заслужили на Майдане.
27 августа, 20:15
Андрей
18231206
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