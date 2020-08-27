https://ria.ru/20200827/putin-1576379512.html

Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью

Владимир Путин дал большое интервью политическому обозревателю "России 1" Сергею Брилеву. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:23

2020-08-27T14:23

2020-08-27T19:50

интервью владимира путина сергею брилеву

россия

сергей брилев

владимир путин

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574776243_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e8e4e93bb0675f665c25c234454da9be.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> дал большое интервью политическому обозревателю "России 1" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Brilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Брилеву</a>. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. О ситуации в БелоруссииГлава государства <a href="http://kremlin.ru/events/president/transcripts/63951" target="_blank" rel="nofollow noopener">отметил</a>, что России небезразлично происходящее в республике."Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей", — заявил он.Путин рассказал, что сформировал определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов по просьбе белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Однако необходимости в применении российских сил, по обоюдному мнению двух президентов, в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> пока нет.Путин напомнил, что Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности."Нет необходимости что-то скрывать, есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства — члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", — сказал он.По словам президента, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> гарантирует <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> исполнить свои обязательства при необходимости. Россия, добавил Путин, будет исходить из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем."Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы (республики. — Прим. ред.) ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", — сказал он.Глава государства также напомнил, что Лукашенко согласен пойти обществу навстречу."Он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой Конституции, но за рамки действующей Конституции нельзя выходить", — подчеркнул он.О задержании россиян в БелоруссииИнцидент с задержанием россиян в Белоруссии Путин назвал совместной операцией украинских и американских спецслужб."Сейчас это очевидно. <...> Этих людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", — рассказал президент.Россиян, отметил он, "просто заманили туда, перетащили через границу".О пандемии коронавируса и российской вакцинеПутин рассказал, что в России отмечают один из самых низких показателей по смертности от COVID-19 в мире. Руководство страны во время эпидемии поставило во главу угла главное — жизнь и здоровье людей.На данный момент в восьми российских регионах сформировался популяционный иммунитет, он превысил 25 процентов.Первая в мире российская вакцина от коронавируса "Спутник-V", разработанная центром имени Гамалеи совместно с РФПИ, зарегистрирована в строгом соответствии с законодательством, отметил он."Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет", — рассказал российский лидер.Путин сообщил, что одна из его дочерей, которая испытала на себе российскую вакцину от коронавируса, чувствует себя хорошо, у нее выработались антитела.В первый день после прививки у нее была температура 38,4, а на следующий — "37 с небольшим"."И после второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально", — отметил президент. При этом, по словам Путина, его дочь с ним по этому поводу не советовалась."Она взрослый человек, она просто сказала, что она приняла такое решение. <...> (Она сделала прививку. — Прим. ред.) как доброволец и с учетом ее профессии <...> Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной", — объяснил он.Вторая российская вакцина, которую разрабатывает центр "Вектор", появится в сентябре.Глава государства выразил надежду, что новой волны пандемии не будет. Тем не менее, подчеркнул он, индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства в некоторых странах приводит к тому, что там есть вспышки заболевания.Он попросил россиян помнить, что коронавирус все же никуда не делся и что нужно соблюдать все меры безопасности."И если мы мягко пойдем, не допуская вспышек заболевания, что-то, конечно, будет прирастать, но в какой-то момент, надеюсь, пойдет <...> и сейчас уже идет на спад, мы это знаем, но в какой-то момент стабилизируется полностью ситуация", — уточнил Путин.Президент отметил, что это произойдет в том числе потому, что в России создали запас коек и лекарственных средств."Весь этот арсенал имеет место быть, исследования проводятся регулярно, наши специалисты уже понимают, что и как нужно делать для того, чтобы болезнь протекала как можно мягче, без серьезных последствий. Весь этот набор полученных знаний, безусловно, будет использоваться нами и в дальнейшем", — заключил он.Об экономикеПо мнению Путина, Россия прошла пик проблем в экономике.По словам главы государства, экономика страны пережила пандемию лучше благодаря верным решениям правительства."У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно, — создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать, в том числе и социальный мандат", — добавил российский лидер.Стоимость нефти, по мнению Путина, могла бы быть и повыше текущих 46 долларов за баррель.В этом году ВВП опустится примерно на пять-шесть процентов, в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и странах Евросоюза, напомнил он, прогнозируют более значительное снижение.При этом он признал, что ситуация в отдельных отраслях остается "не без проблем". "Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень тех, которые входят в число получающих от государства поддержку, но реально пострадали, и, конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения. <...> Но в целом, повторяю, и поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей: сельское хозяйство, автопром, строительство, а там работают сотни тысяч, миллионы людей, там кооперационные цепочки, все это было сделано и сделано своевременно и имело свою отдачу", — заключил Путин.

https://ria.ru/20200827/dolg-1576383347.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576031839.html

https://ria.ru/20200610/1572739596.html

Александр Кирковский Я так понял Путин решил потерять единственный народ на постсоветском пространстве, который хорошо относился к России и поддержать сошедшего с ума диктатора. Ну-ну, очень дальновидно. 359

Олег Ливанов А кто Вас лично спрашивать будет? Хотите как на Украине? Тогда принимай 162

120

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Путин о задержании россиян в Белоруссии Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. Инцидент с задержанием россиян в Белоруссии Путин назвал совместной операцией украинских и американских спецслужб. 2020-08-27T14:23 true PT1M09S

Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. Путин заявил в интервью о появлении второй вакцины от COVID-19 в сентябре. Глава государства предположил, что обе вакцины будут равны по эффективности и составят друг другу конкуренцию. 2020-08-27T14:23 true PT0M50S

Путин об экономике: "Пик проблем пройден" Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. По мнению Путина, Россия прошла пик проблем в экономике. 2020-08-27T14:23 true PT0M43S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, россия, сергей брилев, владимир путин, общество, политика