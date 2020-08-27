https://ria.ru/20200827/putin-1576370599.html

Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам

Президент России Владимир Путин дал ведущему ВГТРК Сергею Брилеву большое интервью по актуальным темам, сообщает "Россия 24". РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:27

2020-08-27T11:27

2020-08-27T13:10

россия

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> дал ведущему <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Brilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Брилеву</a> большое интервью по актуальным темам, сообщает "Россия 24".Его покажут в эфире телеканала в четверг в 14:00 мск. Другие подробности пока неизвестны, пресс-служба Кремля об этом мероприятии не информировала.В этом году в связи с пандемией не было традиционной прямой линии с главой государства, однако Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Егор Воронин Снова расскажет про то какие у нас грандиозные успехи не смотря на клятых врагов и что скоро мы будем жить очень хорошо, но надо немного потерпеть? 429

Егор Панкратов Счастье то какое, Господи....... 239

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, политика