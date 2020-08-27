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Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
Президент России Владимир Путин дал ведущему ВГТРК Сергею Брилеву большое интервью по актуальным темам, сообщает "Россия 24". РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:27
2020-08-27T13:10
россия
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> дал ведущему <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Brilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Брилеву</a> большое интервью по актуальным темам, сообщает "Россия 24".Его покажут в эфире телеканала в четверг в 14:00 мск. Другие подробности пока неизвестны, пресс-служба Кремля об этом мероприятии не информировала.В этом году в связи с пандемией не было традиционной прямой линии с главой государства, однако Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
Снова расскажет про то какие у нас грандиозные успехи не смотря на клятых врагов и что скоро мы будем жить очень хорошо, но надо немного потерпеть?
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Счастье то какое, Господи.......
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60
россия, владимир путин, политика

Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам

11:27 27.08.2020 (обновлено: 13:10 27.08.2020)
108462
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной прямой линии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал ведущему ВГТРК Сергею Брилеву большое интервью по актуальным темам, сообщает "Россия 24".
Его покажут в эфире телеканала в четверг в 14:00 мск.
Другие подробности пока неизвестны, пресс-служба Кремля об этом мероприятии не информировала.
В этом году в связи с пандемией не было традиционной прямой линии с главой государства, однако Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
970105291852346
Обсудить 217
РоссияВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Снова расскажет про то какие у нас грандиозные успехи не смотря на клятых врагов и что скоро мы будем жить очень хорошо, но надо немного потерпеть?
27 августа, 11:31
ЕВЕгор Воронин
26122382132
Счастье то какое, Господи.......
27 августа, 11:30
Егор Панкратов
6210634460
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