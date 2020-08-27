https://ria.ru/20200827/protesty-1576401271.html
В Минске прошли задержания протестующих
В центре Минска ОМОН провел задержания участников несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:05
2020-08-27T20:05
2020-08-27T23:17
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг — РИА Новости.</strong> В центре Минска ОМОН провел задержания участников несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие прошли шествием от площади Свободы к площади Независимости по одноименному проспекту.Участники акции, отмечает корреспондент, не реагировали на требования сотрудников правоохранительных органов. Через некоторое время площадь оцепили.Часть протестующих переместилась на противоположную сторону проспекта — на пересечение с улицей Свердлова. Через четверть часа к месту нового сбора подъехали несколько автобусов с бойцами ОМОНа, что заставило оппозиционеров разбежаться. Сейчас проспект Независимости от дворца Республики до Дома правительства остается перекрытым . В прилегающих районах находятся несколько человек с красно-белыми флагами, другие стараются обходить место проведения акции дворами.Также силовики задержали группу журналистов примерно из 20 человек, среди которой были корреспондент и фотокорреспондент РИА Новости. Их уже отпустили.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. В последние дни люди также стали выходить на акции в поддержку действующего главы государства.Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, при этом сама кандидат выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>. Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
rykakremlya
Я Вам ка житель Беларуси скажу, что 80 % БЫЛИ ПРОТИВ Лукашанко !!!!
206
rykakremlya
Пусть, все остается как есть, НО БЕЗ ЛУКАШЕНКО. Как-то так!
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Представители оппозиции собрались на площади Свободы. Кадры из Минска
Акция противников Лукашенко проходит в Минске
2020-08-27T20:05
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Журналисты после проверки документов покидают Октябрьский РУВД в Минске
Журналисты после проверки документов покидают Октябрьский РУВД в Минске
2020-08-27T20:05
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PT0M07S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 авг — РИА Новости. В центре Минска ОМОН провел задержания участников несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие прошли шествием от площади Свободы к площади Независимости по одноименному проспекту.
Участники акции, отмечает корреспондент, не реагировали на требования сотрудников правоохранительных органов. Через некоторое время площадь оцепили.
Часть протестующих переместилась на противоположную сторону проспекта — на пересечение с улицей Свердлова. Через четверть часа к месту нового сбора подъехали несколько автобусов с бойцами ОМОНа, что заставило оппозиционеров разбежаться.
Сейчас проспект Независимости от дворца Республики до Дома правительства остается перекрытым . В прилегающих районах находятся несколько человек с красно-белыми флагами, другие стараются обходить место проведения акции дворами.
Также силовики задержали группу журналистов примерно из 20 человек, среди которой были корреспондент и фотокорреспондент РИА Новости. Их уже отпустили.
Протесты в Белоруссии
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. В последние дни люди также стали выходить на акции в поддержку действующего главы государства.
Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская
, при этом сама кандидат выехала в Литву
. Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
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