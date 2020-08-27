Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/protesty-1576380663.html
"С улицей справимся". Лукашенко обещает стабилизировать ситуацию в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти справятся с уличными акциями, как бы кому-то ни хотелось дестабилизировать обстановку. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:11
2020-08-27T14:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/60015/27/600152772_0:141:3054:1859_1400x0_80_0_0_65f9bcada44198f04a67f226ee496fe6.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что власти справятся с уличными акциями, как бы кому-то ни хотелось дестабилизировать обстановку.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/tikhanovskaya-1576375614.html
12
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/60015/27/600152772_194:0:2861:2000_1400x0_80_0_0_8a58437f72e7dc28913fa7bc09a317ac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

"С улицей справимся". Лукашенко обещает стабилизировать ситуацию в стране

14:11 27.08.2020
1175
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти справятся с уличными акциями, как бы кому-то ни хотелось дестабилизировать обстановку.

"Главное для нас - экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку", - заявил он на совещании в Минске. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Вчера, 13:08
Тихановская высказалась про "свидетельства поддержки" Лукашенко из России
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
52201217
Обсудить 12
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Джабаров
Джабаров назвал условия для вмешательства в ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Путин сообщил о готовности Лукашенко рассмотреть конституционную реформу
Президент РФ Владимир Путин
Путин допустил применение российских сил против экстремистов в Белоруссии
Александр Лукашенко
"Пусть попробуют". Лукашенко оценил призыв оппозиции к отзыву депутатов
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал поведение правоохранительных органов в Белоруссии
Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса
Путин: вторая вакцина от коронавируса в России появится в сентябре
Владимир Путин о задержании россиян в Белоруссии
Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил текущие цены на нефть
Вакцина от коронавируса Спутник V
Путин оценил решение дочери испытать вакцину от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о росте российских золотовалютных резервов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин рассказал, как российская экономика пережила пандемию
Участники акции протеста в Минске
Лукашенко заявил, что не начнет диалог с "бесчинствующими молодчиками"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным
Путин уверен, что вторая российская вакцина от COVID-19 будет надежной
Участники демонстрации в поддержку белорусской оппозиции в Варшаве
В Польше заявили, что Белоруссия не впускает гуманитарный конвой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
Лента новостейМолния