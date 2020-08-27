"С улицей справимся". Лукашенко обещает стабилизировать ситуацию в стране
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти справятся с уличными акциями, как бы кому-то ни хотелось дестабилизировать обстановку.
"Главное для нас - экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку", - заявил он на совещании в Минске. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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