https://ria.ru/20200827/protesty-1576369790.html

В Польше начали лечить раненных во время протестов в Белоруссии

Польские госпитали начали принимать раненных во время протестов в Белоруссии, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:14

2020-08-27T11:14

2020-08-27T14:00

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

польша

белоруссия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Польские госпитали начали принимать раненных во время протестов в Белоруссии, сообщил глава канцелярии премьер-министра <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a> Михал Дворчик в эфире Польского телевидения.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире