Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/protesty-1576369790.html
В Польше начали лечить раненных во время протестов в Белоруссии
Польские госпитали начали принимать раненных во время протестов в Белоруссии, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:14
2020-08-27T14:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575982507_0:0:1000:564_1400x0_80_0_0_4ffd42ced9b0aedb12361f77f3c55826.jpg
<strong>ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Польские госпитали начали принимать раненных во время протестов в Белоруссии, сообщил глава канцелярии премьер-министра <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a> Михал Дворчик в эфире Польского телевидения.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
Начинайте с головы.
14
3
польша
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575982507_115:0:1000:664_1400x0_80_0_0_f2debba85be5f84999e3aab99d0c599d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

В Польше начали лечить раненных во время протестов в Белоруссии

11:14 27.08.2020 (обновлено: 14:00 27.08.2020)
1042
© Sputnik / Светлана ЯценюкАкция протеста в Бресте
Акция протеста в Бресте
© Sputnik / Светлана Яценюк
ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Польские госпитали начали принимать раненных во время протестов в Белоруссии, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского телевидения.

"Сегодня в Польшу прибыли первые три пострадавших человека, которые попадут в один из варшавских госпиталей", - сказал Дворчик.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
14 августа, 08:00
Наказать Белоруссию: Прибалтика и Польша бегут впереди паровоза
133701352
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Начинайте с головы.
27 августа, 11:19
Егор Панкратов
490001
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская заявила, что оппозиция пойдет до конца
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
ФПИ рассказал о том, как США следили за испытаниями "Витязя-Д"
Производство Башкирской содовой компании
Власти оценили последствия потери акций Башкирской содовой компании
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Светлана Тихановская
Тихановская высказалась насчет поддержки Россией Лукашенко
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД Китая осудил введение санкций США из-за искусственных островов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Лукашенко оценил последствия политического кризиса для экономики страны
Участники акции протеста в Минске
Белорусская оппозиция прокомментировала заявление Путина о помощи стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной прямой линии
Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
Патруль российской военной полиции в Сирии
Минобороны прокомментировало инцидент с военными из России и США в Сирии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская считает, что Лукашенко будет вынужден пойти на переговоры
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Доминикана. На пляже острова Саона
Власти Доминиканы назвали условия допуска туристов без теста на COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал поведение правоохранительных органов в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
Лента новостейМолния