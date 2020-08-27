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https://ria.ru/20200827/protest-1576399952.html
МИД Украины направил ноту протеста России из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ из-за визита российского лидера Владимира Путина в Крым, сообщила... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:26
2020-08-27T19:26
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид украины
владимир путин
республика крым
украина
политика
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<strong>КИЕВ, 27 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Ukrainy" target="_blank">Министерство иностранных дел Украины</a> направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ из-за визита российского лидера <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> в Крым, сообщила пресс-служба украинского МИД в четверг.Путин в четверг посетил <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.Внешнеполитическое ведомство Украины регулярно выражает протесты в связи с визитами официальных лиц РФ в Крым, на что МИД России заявляет, что "все ноты протеста в отношении действий российских властей, связанных с осуществлением суверенитета над крымским полуостровом: будь то визиты официальных лиц, строительство инфраструктурных объектов, в том числе и археологические раскопки… будут и далее возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения".Официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> ранее заявила, что Москва будет и впредь возвращать Киеву "грозные ноты", связанные с Крымом, и призвала украинских коллег "экономить на бумаге", поскольку "вопрос принадлежности Крыма закрыт".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576388073.html
https://ria.ru/20200826/krym-1576351753.html
Надо нам тоже им ноту отправить, когда Зеля в Харьков поедет или в Днепропетровск...
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Передайте, пожалуйста, Владимиру Алексеевичу ХОРОШУЮ песню!
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россия
республика крым
украина
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, владимир путин, республика крым, украина, политика

МИД Украины направил ноту протеста России из-за визита Путина в Крым

19:26 27.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин беседует с дорожниками, которые принимали участие в строительстве, на церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму
Президент РФ Владимир Путин беседует с дорожниками, которые принимали участие в строительстве, на церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ из-за визита российского лидера Владимира Путина в Крым, сообщила пресс-служба украинского МИД в четверг.
Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины регулярно выражает протесты в связи с визитами официальных лиц РФ в Крым, на что МИД России заявляет, что "все ноты протеста в отношении действий российских властей, связанных с осуществлением суверенитета над крымским полуостровом: будь то визиты официальных лиц, строительство инфраструктурных объектов, в том числе и археологические раскопки… будут и далее возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения".
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Вчера, 16:05
Опубликовано видео с Путиным, проехавшим по трассе в Крым на Aurus
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва будет и впредь возвращать Киеву "грозные ноты", связанные с Крымом, и призвала украинских коллег "экономить на бумаге", поскольку "вопрос принадлежности Крыма закрыт".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Надо нам тоже им ноту отправить, когда Зеля в Харьков поедет или в Днепропетровск...
27 августа, 19:31
ppapamaxa
1840001
Передайте, пожалуйста, Владимиру Алексеевичу ХОРОШУЮ песню!
27 августа, 19:32
Андрей Иванов
3110100
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