МИД Украины направил ноту протеста России из-за визита Путина в Крым
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин беседует с дорожниками, которые принимали участие в строительстве, на церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму
КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ из-за визита российского лидера Владимира Путина в Крым, сообщила пресс-служба украинского МИД в четверг.
Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Внешнеполитическое ведомство Украины регулярно выражает протесты в связи с визитами официальных лиц РФ в Крым, на что МИД России заявляет, что "все ноты протеста в отношении действий российских властей, связанных с осуществлением суверенитета над крымским полуостровом: будь то визиты официальных лиц, строительство инфраструктурных объектов, в том числе и археологические раскопки… будут и далее возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва будет и впредь возвращать Киеву "грозные ноты", связанные с Крымом, и призвала украинских коллег "экономить на бумаге", поскольку "вопрос принадлежности Крыма закрыт".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".