https://ria.ru/20200827/protest-1576399952.html

МИД Украины направил ноту протеста России из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ из-за визита российского лидера Владимира Путина в Крым, сообщила... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T19:26

2020-08-27T19:26

2020-08-27T19:26

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид украины

владимир путин

республика крым

украина

политика

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<strong>КИЕВ, 27 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Ukrainy" target="_blank">Министерство иностранных дел Украины</a> направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ из-за визита российского лидера <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> в Крым, сообщила пресс-служба украинского МИД в четверг.Путин в четверг посетил <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.Внешнеполитическое ведомство Украины регулярно выражает протесты в связи с визитами официальных лиц РФ в Крым, на что МИД России заявляет, что "все ноты протеста в отношении действий российских властей, связанных с осуществлением суверенитета над крымским полуостровом: будь то визиты официальных лиц, строительство инфраструктурных объектов, в том числе и археологические раскопки… будут и далее возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения".Официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> ранее заявила, что Москва будет и впредь возвращать Киеву "грозные ноты", связанные с Крымом, и призвала украинских коллег "экономить на бумаге", поскольку "вопрос принадлежности Крыма закрыт".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576388073.html

https://ria.ru/20200826/krym-1576351753.html

papamaxa Надо нам тоже им ноту отправить, когда Зеля в Харьков поедет или в Днепропетровск... 23

Андрей Иванов Передайте, пожалуйста, Владимиру Алексеевичу ХОРОШУЮ песню! 15

10

россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, владимир путин, республика крым, украина, политика