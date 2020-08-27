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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/protest-1576396378.html
Белоруссия выразила Польше протест из-за попыток вмешательства
Временный поверенный в делах Польши в Минске Марцин Войтеховский был вызван в четверг в МИД Белоруссии, ему заявлен протест в связи с попытками вмешательства... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:03
2020-08-27T18:34
протесты в белоруссии
польша
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Временный поверенный в делах <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> Марцин Войтеховский был вызван в четверг в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a>, ему заявлен протест в связи с попытками вмешательства польской стороны во внутренние дела республики, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.Он сообщил, что в четверг в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Войтеховский. "Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь. Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц", - сказал пресс-секретарь.По его словам, также "подчеркнута контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны". <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Грузовик с гуманитарной помощью, собранной польским профсоюзом "Солидарность" для бастующих работников предприятий Белоруссии, с 26 августа задержан и стоит на белорусской границе, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. А вот и печеньки...
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польша
минск
белоруссия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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польша, минск, белоруссия, в мире

Белоруссия выразила Польше протест из-за попыток вмешательства

18:03 27.08.2020 (обновлено: 18:34 27.08.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 27 авг – РИА Новости. Временный поверенный в делах Польши в Минске Марцин Войтеховский был вызван в четверг в МИД Белоруссии, ему заявлен протест в связи с попытками вмешательства польской стороны во внутренние дела республики, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Он сообщил, что в четверг в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Войтеховский. "Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь. Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, также "подчеркнута контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны".
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Протесты в БелоруссииПольшаМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Грузовик с гуманитарной помощью, собранной польским профсоюзом "Солидарность" для бастующих работников предприятий Белоруссии, с 26 августа задержан и стоит на белорусской границе, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. А вот и печеньки...
27 августа, 18:14
Von Stirliz
3220002
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