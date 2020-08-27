https://ria.ru/20200827/protest-1576396378.html

Белоруссия выразила Польше протест из-за попыток вмешательства

Временный поверенный в делах Польши в Минске Марцин Войтеховский был вызван в четверг в МИД Белоруссии, ему заявлен протест в связи с попытками вмешательства... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:03

2020-08-27T18:03

2020-08-27T18:34

протесты в белоруссии

польша

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Временный поверенный в делах <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> Марцин Войтеховский был вызван в четверг в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a>, ему заявлен протест в связи с попытками вмешательства польской стороны во внутренние дела республики, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.Он сообщил, что в четверг в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Войтеховский. "Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь. Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц", - сказал пресс-секретарь.По его словам, также "подчеркнута контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны". <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Von Stirliz Грузовик с гуманитарной помощью, собранной польским профсоюзом "Солидарность" для бастующих работников предприятий Белоруссии, с 26 августа задержан и стоит на белорусской границе, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. А вот и печеньки... 55

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, минск, белоруссия, в мире