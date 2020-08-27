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"Ъ": приговор Андрею Бородину вступил в законную силу
РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:51
2020-08-27T13:51
банк москвы
втб
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости</strong>. Заочный приговор, вынесенный бывшему главе Банка Москвы (входит в группу ВТБ) Андрею Бородину, его экс-заместителю Дмитрию Акулинину и еще трем фигурантам, которые были признаны виновными в хищении более 14,5 миллиардов рублей, всупил в законную силу, пишет <strong>"<a href="https://www.kommersant.ru/doc/4467800?from=main_9" target="_blank">Коммерсант</a>".</strong>Приговор по делу был вынесен Мещанским райсудом в середине марта. По данным газеты, на него были поданы семь апелляций. Однако 25 августа Мосгорсуд отклонил жалобы защитников банкиров и приговор вступил в законную силу.Поскольку осужденные в настоящее врем находятся в Великобритании, исполнить судебное решение в их отношении в России невозможно."Однако в соответствии с международными договорами, Россия теперь может потребовать, чтобы в Британии был исполнен приговор, вынесенный расхитителям средств Банка Москвы. В связи с вынесенным приговором будет затруднено и перемещение заочно осужденных — за пределами той же Великобритании их вполне могут арестовать и отправить в Россию для исполнения судебного решения", - отмечает газета.Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ВТБ, банк "будет продолжать добиваться компенсации финансовых потерь, причиненных действиями данных лиц, согласно судебным решениям".
https://ria.ru/20200313/1568530550.html
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банк москвы, втб, происшествия

"Ъ": приговор Андрею Бородину вступил в законную силу

13:51 27.08.2020
67
© Фото : Пресс-служба Банка Москвы / Перейти в фотобанкБывший президент Банка Москвы Андрей Бородин
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин
© Фото : Пресс-служба Банка Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заочный приговор, вынесенный бывшему главе Банка Москвы (входит в группу ВТБ) Андрею Бородину, его экс-заместителю Дмитрию Акулинину и еще трем фигурантам, которые были признаны виновными в хищении более 14,5 миллиардов рублей, всупил в законную силу, пишет "Коммерсант".
Приговор по делу был вынесен Мещанским райсудом в середине марта. По данным газеты, на него были поданы семь апелляций. Однако 25 августа Мосгорсуд отклонил жалобы защитников банкиров и приговор вступил в законную силу.
Поскольку осужденные в настоящее врем находятся в Великобритании, исполнить судебное решение в их отношении в России невозможно.
"Однако в соответствии с международными договорами, Россия теперь может потребовать, чтобы в Британии был исполнен приговор, вынесенный расхитителям средств Банка Москвы. В связи с вынесенным приговором будет затруднено и перемещение заочно осужденных — за пределами той же Великобритании их вполне могут арестовать и отправить в Россию для исполнения судебного решения", - отмечает газета.
Дмитрий Акулинин
13 марта, 10:14
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ВТБ, банк "будет продолжать добиваться компенсации финансовых потерь, причиненных действиями данных лиц, согласно судебным решениям".
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Банк МосквыВТБПроисшествия
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