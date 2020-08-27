https://ria.ru/20200827/prigovor-1576376248.html

"Ъ": приговор Андрею Бородину вступил в законную силу

РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:51

2020-08-27T13:51

2020-08-27T13:51

банк москвы

втб

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/92532/77/925327728_0:432:1371:1203_1400x0_80_0_0_85692845e48ca43a46d571c57800711c.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости</strong>. Заочный приговор, вынесенный бывшему главе Банка Москвы (входит в группу ВТБ) Андрею Бородину, его экс-заместителю Дмитрию Акулинину и еще трем фигурантам, которые были признаны виновными в хищении более 14,5 миллиардов рублей, всупил в законную силу, пишет <strong>"<a href="https://www.kommersant.ru/doc/4467800?from=main_9" target="_blank">Коммерсант</a>".</strong>Приговор по делу был вынесен Мещанским райсудом в середине марта. По данным газеты, на него были поданы семь апелляций. Однако 25 августа Мосгорсуд отклонил жалобы защитников банкиров и приговор вступил в законную силу.Поскольку осужденные в настоящее врем находятся в Великобритании, исполнить судебное решение в их отношении в России невозможно."Однако в соответствии с международными договорами, Россия теперь может потребовать, чтобы в Британии был исполнен приговор, вынесенный расхитителям средств Банка Москвы. В связи с вынесенным приговором будет затруднено и перемещение заочно осужденных — за пределами той же Великобритании их вполне могут арестовать и отправить в Россию для исполнения судебного решения", - отмечает газета.Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ВТБ, банк "будет продолжать добиваться компенсации финансовых потерь, причиненных действиями данных лиц, согласно судебным решениям".

https://ria.ru/20200313/1568530550.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк москвы, втб, происшествия