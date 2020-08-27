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https://ria.ru/20200827/pribor-1576361483.html
В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе
Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" "Ростеха") представил на форуме "Армия-2020" первый в России прибор для выявления в воздухе... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T03:43
2020-08-27T10:21
распространение нового коронавируса
россия
форум "армия — 2020"
ростех
кубинка
наука
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<strong>КУБИНКА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>") представил на форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a> первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавирусов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Новиков.По его словам, "Детектор-БИО" способен определять также бактерии и токсины.Госиспытания прибора завершились в июне, его сертификация только готовится, поэтому о заказах говорить рано. "Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности", — отметил гендиректор завода.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга <a href="http://ria.ru/organization_SHvabe/" target="_blank">"Швабе"</a>, "Детектор-БИО" является уникальной отечественной разработкой. Прибор способен в полностью автоматическом режиме выявлять одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсины в окружающей воздушной среде. Анализ производится двумя независимыми методами — полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени и методом иммунофлуоресценции. Прибор предназначен для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, на объектах инфраструктуры, в метро, аэропортах, железнодорожных вокзалах и транспортно-пересадочных узлах.В рамках технологического партнерства между "Ростехом" и Минздравом России "Швабе" выступает в качестве интеграционного центра по постановке на промышленное производство разработок для обеспечения биологической безопасности, выполненных ведущими научными организациями, и опытных образцов изделий, созданных с привлечением организаций малого и среднего бизнеса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576350547.html
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576361248.html
Молодцы!
34
Здесь нельзя находится! Быстро разошлись! А в чем дело? В воздухе обнаружен вирус - быстро все по домам!
29
россия
кубинка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, форум "армия — 2020", ростех, кубинка, наука

В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе

03:43 27.08.2020 (обновлено: 10:21 27.08.2020)
13553
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
КУБИНКА, 27 авг — РИА Новости. Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" "Ростеха") представил на форуме "Армия-2020" первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавирусов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Новиков.
По его словам, "Детектор-БИО" способен определять также бактерии и токсины.

"Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от десяти до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов", — рассказал Новиков.

Госиспытания прибора завершились в июне, его сертификация только готовится, поэтому о заказах говорить рано. "Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности", — отметил гендиректор завода.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат
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Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе", "Детектор-БИО" является уникальной отечественной разработкой. Прибор способен в полностью автоматическом режиме выявлять одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсины в окружающей воздушной среде.
Анализ производится двумя независимыми методами — полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени и методом иммунофлуоресценции. Прибор предназначен для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, на объектах инфраструктуры, в метро, аэропортах, железнодорожных вокзалах и транспортно-пересадочных узлах.
В рамках технологического партнерства между "Ростехом" и Минздравом России "Швабе" выступает в качестве интеграционного центра по постановке на промышленное производство разработок для обеспечения биологической безопасности, выполненных ведущими научными организациями, и опытных образцов изделий, созданных с привлечением организаций малого и среднего бизнеса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияФорум "Армия — 2020"РостехКубинкаНаука
Популярные комментарии
Молодцы!
27 августа, 06:01
Арсений Новиков
2630005
Здесь нельзя находится! Быстро разошлись! А в чем дело? В воздухе обнаружен вирус - быстро все по домам!
27 августа, 07:13
M Code
9101009
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