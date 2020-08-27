https://ria.ru/20200827/pozner-1576361846.html

Познер назвал преимущества "отсталости" России от Запада

Журналист и телеведущий Владимир Познер увидел преимущества в том, что Россия "отстает" от европейских стран. Соответствующую запись он разместил в личной... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T04:39

2020-08-27T04:39

2020-08-27T10:59

россия

андрей кончаловский

владимир познер

франция

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> увидел преимущества в том, что Россия "отстает" от европейских стран. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на сайте "<a href="https://pozneronline.ru/2020/08/29052/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Познер Online</a>". Познер прокомментировал высказывание режиссера <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кончаловского</a>, заявившего в интервью с ним, что европейская цивилизация "катится в пропасть", а за ней "следует" и Россия. Телеведущий не согласился с мнением собеседника, что страна делает это "на старом троллейбусе".Журналист считает, что Россия меняется, однако "многие воспринимают эти изменения как катастрофу".Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В 1991-1997 годах телеведущий жил в Штатах, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

https://ria.ru/20200820/1576015011.html

Cоловей Разбойник Это не Россия это русофоб Познер отсталый.. Таких как он корёжит от того что Россия становится сильнее... 208

Сергей К Познер этот отсталый на столько, что не видит очевидных вещей. Сколько не пытался запад затащить в отсталость Россию - не удалось. И сейчас, когда наиболее очевидно варварство сша и Европы, Россия выглядит как она есть - развитой, сильной, процветающей. И это не смотря на санкции. 191

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россия

франция

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кончаловский, владимир познер, франция, сша, общество