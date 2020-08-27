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https://ria.ru/20200827/pozner-1576361846.html
Познер назвал преимущества "отсталости" России от Запада
Журналист и телеведущий Владимир Познер увидел преимущества в том, что Россия "отстает" от европейских стран. Соответствующую запись он разместил в личной... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T04:39
2020-08-27T10:59
россия
андрей кончаловский
владимир познер
франция
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Журналист и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> увидел преимущества в том, что Россия "отстает" от европейских стран. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на сайте "<a href="https://pozneronline.ru/2020/08/29052/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Познер Online</a>". Познер прокомментировал высказывание режиссера <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кончаловского</a>, заявившего в интервью с ним, что европейская цивилизация "катится в пропасть", а за ней "следует" и Россия. Телеведущий не согласился с мнением собеседника, что страна делает это "на старом троллейбусе".Журналист считает, что Россия меняется, однако "многие воспринимают эти изменения как катастрофу".Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В 1991-1997 годах телеведущий жил в Штатах, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20200820/1576015011.html
Это не Россия это русофоб Познер отсталый.. Таких как он корёжит от того что Россия становится сильнее...
208
Познер этот отсталый на столько, что не видит очевидных вещей. Сколько не пытался запад затащить в отсталость Россию - не удалось. И сейчас, когда наиболее очевидно варварство сша и Европы, Россия выглядит как она есть - развитой, сильной, процветающей. И это не смотря на санкции.
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россия
франция
сша
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россия, андрей кончаловский, владимир познер, франция, сша, общество

Познер назвал преимущества "отсталости" России от Запада

04:39 27.08.2020 (обновлено: 10:59 27.08.2020)
60413
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер увидел преимущества в том, что Россия "отстает" от европейских стран. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на сайте "Познер Online".
Познер прокомментировал высказывание режиссера Андрея Кончаловского, заявившего в интервью с ним, что европейская цивилизация "катится в пропасть", а за ней "следует" и Россия. Телеведущий не согласился с мнением собеседника, что страна делает это "на старом троллейбусе".

"Мы, конечно, отстали. Россия в этом смысле как страна отсталая, имеет некоторые преимущества, потому что она может не повторять того, что делали другие. Я не согласен, что она катится в пропасть. Когда возникло Возрождение, считали, что все, конец, а это было начало , — выразил мнение Познер.

Журналист считает, что Россия меняется, однако "многие воспринимают эти изменения как катастрофу".

"Люди привыкли, что было так, а стало иначе. Они думают: "Так быть не должно, так никогда не было! Если меняется, значит, все плохо". Я так не считаю", — заключил он.

Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в Штатах, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
Владимир Познер
20 августа, 05:33
Познер сравнил дружбу в России и США
1604511610253
Обсудить 44
РоссияАндрей КончаловскийВладимир ПознерФранцияСШАОбщество
Популярные комментарии
Это не Россия это русофоб Познер отсталый.. Таких как он корёжит от того что Россия становится сильнее...
27 августа, 05:42
Cоловей Разбойник
158611042
Познер этот отсталый на столько, что не видит очевидных вещей. Сколько не пытался запад затащить в отсталость Россию - не удалось. И сейчас, когда наиболее очевидно варварство сша и Европы, Россия выглядит как она есть - развитой, сильной, процветающей. И это не смотря на санкции.
27 августа, 06:30
СКСергей К
1471011032
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