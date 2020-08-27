https://ria.ru/20200827/posolstvo-1576390632.html
В МИД Белоруссии назвали причину инцидента в посольстве Ливии
Инцидент в посольстве Ливии в Минске связан с внутренними противоречиями между ливийскими дипломатами, после него жалоб о телесных повреждениях не поступало,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:34
2020-08-27T16:34
2020-08-27T16:57
халифа хафтар
мид белоруссии
триполи
ливия
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_0:78:3139:1844_1400x0_80_0_0_8feeda787b86b34c65449f054a921100.jpg
<strong>МИНСК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Инцидент в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank">Ливии </a>в Минске связан с внутренними противоречиями между ливийскими дипломатами, после него жалоб о телесных повреждениях не поступало, никто не задерживался, заявил пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank">белорусского МИД</a> Анатолий Глаз.Белоруссия в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела ливийской дипмиссии, заявил Анатолий Глаз.При этом пресс-секретарь подчеркнул, что "любого рода действия, нарушающие общественный порядок, противоречат Венской конвенции". "До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности. МИД также обратился в МВД с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийской дипмиссии", - отметил он.Глаз призвал в этой связи "решать все спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров".Проникновение неизвестных на территорию посольства Ливии в Белоруссии в четверг рано утром попало на видео, которое предоставили РИА Новости сотрудники посольства. На видео со скрытой камеры показано, как несколько человек перелезают через забор посольства и проходят дальше по территории. Лица участников нападения, кроме одного из них, разглядеть сложно.Ранее временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии Мухаммед Истейта сообщил РИА Новости, что группа из порядка 30 человек - сторонников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии штурмовала здание посольства страны в Минске. По словам Истейты, нападавшие "уложили его на землю и избили". Он отметил, что у него конфликт с напавшими на посольство уже в течение двух месяцев, и это вторая попытка штурма. Данная группа хочет, чтобы он покинул посольство и передал его сторонникам ПНС, сообщил Истейта. Он также сообщил РИА Новости, что сам нанял на работу четверых охранников посольства, так как ранее в ответ на просьбу МИД Белоруссии не направил никакой охраны.В Ливии продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576387424.html
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576379441.html
https://ria.ru/20200826/pasporta-1576326134.html
1
триполи
ливия
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_297:0:3028:2048_1400x0_80_0_0_a2106c2570071efc4571456ed837646d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
халифа хафтар, мид белоруссии, триполи, ливия, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 авг - РИА Новости.
Инцидент в посольстве Ливии
в Минске связан с внутренними противоречиями между ливийскими дипломатами, после него жалоб о телесных повреждениях не поступало, никто не задерживался, заявил пресс-секретарь белорусского МИД
Анатолий Глаз.
"По имеющейся у нас информации, причиной инцидента являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами", - говорится в комментарии Глаза на сайте МИД Белоруссии.
"Жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало. Правоохранительными органами никто не задерживался", - добавил он.
Белоруссия в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела ливийской дипмиссии, заявил Анатолий Глаз.
"Министерство иностранных дел внимательно следит за ситуацией вокруг ливийского посольства в Минске. Белорусская сторона в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий", - говорится в комментарии Глаза, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что "любого рода действия, нарушающие общественный порядок, противоречат Венской конвенции". "До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности. МИД также обратился в МВД с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийской дипмиссии", - отметил он.
Глаз призвал в этой связи "решать все спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров".
Проникновение неизвестных на территорию посольства Ливии в Белоруссии в четверг рано утром попало на видео, которое предоставили РИА Новости сотрудники посольства. На видео со скрытой камеры показано, как несколько человек перелезают через забор посольства и проходят дальше по территории. Лица участников нападения, кроме одного из них, разглядеть сложно.
Ранее временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии Мухаммед Истейта сообщил РИА Новости, что группа из порядка 30 человек - сторонников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии штурмовала здание посольства страны в Минске. По словам Истейты, нападавшие "уложили его на землю и избили". Он отметил, что у него конфликт с напавшими на посольство уже в течение двух месяцев, и это вторая попытка штурма. Данная группа хочет, чтобы он покинул посольство и передал его сторонникам ПНС, сообщил Истейта. Он также сообщил РИА Новости, что сам нанял на работу четверых охранников посольства, так как ранее в ответ на просьбу МИД Белоруссии не направил никакой охраны.
В Ливии продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара
, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.