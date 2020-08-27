https://ria.ru/20200827/posolstvo-1576390632.html

В МИД Белоруссии назвали причину инцидента в посольстве Ливии

Инцидент в посольстве Ливии в Минске связан с внутренними противоречиями между ливийскими дипломатами, после него жалоб о телесных повреждениях не поступало,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:34

2020-08-27T16:34

2020-08-27T16:57

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<strong>МИНСК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Инцидент в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank">Ливии </a>в Минске связан с внутренними противоречиями между ливийскими дипломатами, после него жалоб о телесных повреждениях не поступало, никто не задерживался, заявил пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank">белорусского МИД</a> Анатолий Глаз.Белоруссия в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела ливийской дипмиссии, заявил Анатолий Глаз.При этом пресс-секретарь подчеркнул, что "любого рода действия, нарушающие общественный порядок, противоречат Венской конвенции". "До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности. МИД также обратился в МВД с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийской дипмиссии", - отметил он.Глаз призвал в этой связи "решать все спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров".Проникновение неизвестных на территорию посольства Ливии в Белоруссии в четверг рано утром попало на видео, которое предоставили РИА Новости сотрудники посольства. На видео со скрытой камеры показано, как несколько человек перелезают через забор посольства и проходят дальше по территории. Лица участников нападения, кроме одного из них, разглядеть сложно.Ранее временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии Мухаммед Истейта сообщил РИА Новости, что группа из порядка 30 человек - сторонников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии штурмовала здание посольства страны в Минске. По словам Истейты, нападавшие "уложили его на землю и избили". Он отметил, что у него конфликт с напавшими на посольство уже в течение двух месяцев, и это вторая попытка штурма. Данная группа хочет, чтобы он покинул посольство и передал его сторонникам ПНС, сообщил Истейта. Он также сообщил РИА Новости, что сам нанял на работу четверых охранников посольства, так как ранее в ответ на просьбу МИД Белоруссии не направил никакой охраны.В Ливии продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576387424.html

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576379441.html

https://ria.ru/20200826/pasporta-1576326134.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

халифа хафтар, мид белоруссии, триполи, ливия, минск, белоруссия, в мире