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https://ria.ru/20200827/posolstvo-1576390632.html
В МИД Белоруссии назвали причину инцидента в посольстве Ливии
Инцидент в посольстве Ливии в Минске связан с внутренними противоречиями между ливийскими дипломатами, после него жалоб о телесных повреждениях не поступало,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:34
2020-08-27T16:57
халифа хафтар
мид белоруссии
триполи
ливия
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Инцидент в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank">Ливии </a>в Минске связан с внутренними противоречиями между ливийскими дипломатами, после него жалоб о телесных повреждениях не поступало, никто не задерживался, заявил пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank">белорусского МИД</a> Анатолий Глаз.Белоруссия в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела ливийской дипмиссии, заявил Анатолий Глаз.При этом пресс-секретарь подчеркнул, что "любого рода действия, нарушающие общественный порядок, противоречат Венской конвенции". "До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности. МИД также обратился в МВД с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийской дипмиссии", - отметил он.Глаз призвал в этой связи "решать все спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров".Проникновение неизвестных на территорию посольства Ливии в Белоруссии в четверг рано утром попало на видео, которое предоставили РИА Новости сотрудники посольства. На видео со скрытой камеры показано, как несколько человек перелезают через забор посольства и проходят дальше по территории. Лица участников нападения, кроме одного из них, разглядеть сложно.Ранее временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии Мухаммед Истейта сообщил РИА Новости, что группа из порядка 30 человек - сторонников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии штурмовала здание посольства страны в Минске. По словам Истейты, нападавшие "уложили его на землю и избили". Он отметил, что у него конфликт с напавшими на посольство уже в течение двух месяцев, и это вторая попытка штурма. Данная группа хочет, чтобы он покинул посольство и передал его сторонникам ПНС, сообщил Истейта. Он также сообщил РИА Новости, что сам нанял на работу четверых охранников посольства, так как ранее в ответ на просьбу МИД Белоруссии не направил никакой охраны.В Ливии продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576387424.html
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576379441.html
https://ria.ru/20200826/pasporta-1576326134.html
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триполи
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халифа хафтар, мид белоруссии, триполи, ливия, минск, белоруссия, в мире

В МИД Белоруссии назвали причину инцидента в посольстве Ливии

16:34 27.08.2020 (обновлено: 16:57 27.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Инцидент в посольстве Ливии в Минске связан с внутренними противоречиями между ливийскими дипломатами, после него жалоб о телесных повреждениях не поступало, никто не задерживался, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
"По имеющейся у нас информации, причиной инцидента являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами", - говорится в комментарии Глаза на сайте МИД Белоруссии.
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"Жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало. Правоохранительными органами никто не задерживался", - добавил он.
Белоруссия в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела ливийской дипмиссии, заявил Анатолий Глаз.
"Министерство иностранных дел внимательно следит за ситуацией вокруг ливийского посольства в Минске. Белорусская сторона в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий", - говорится в комментарии Глаза, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что "любого рода действия, нарушающие общественный порядок, противоречат Венской конвенции". "До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности. МИД также обратился в МВД с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийской дипмиссии", - отметил он.
Глаз призвал в этой связи "решать все спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров".
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Проникновение неизвестных на территорию посольства Ливии в Белоруссии в четверг рано утром попало на видео, которое предоставили РИА Новости сотрудники посольства. На видео со скрытой камеры показано, как несколько человек перелезают через забор посольства и проходят дальше по территории. Лица участников нападения, кроме одного из них, разглядеть сложно.
Ранее временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии Мухаммед Истейта сообщил РИА Новости, что группа из порядка 30 человек - сторонников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии штурмовала здание посольства страны в Минске. По словам Истейты, нападавшие "уложили его на землю и избили". Он отметил, что у него конфликт с напавшими на посольство уже в течение двух месяцев, и это вторая попытка штурма. Данная группа хочет, чтобы он покинул посольство и передал его сторонникам ПНС, сообщил Истейта. Он также сообщил РИА Новости, что сам нанял на работу четверых охранников посольства, так как ранее в ответ на просьбу МИД Белоруссии не направил никакой охраны.
В Ливии продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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