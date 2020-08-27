https://ria.ru/20200827/posolstvo-1576374675.html

В Минске около 30 человек напали на посольство Ливии

Группа из порядка 30 сторонников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии штурмовала здание посольства страны в Минске, сообщил РИА Новости временный... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:49

2020-08-27T12:49

2020-08-27T14:21

ливия

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Группа из порядка 30 сторонников Правительства национального согласия (ПНС) <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> штурмовала здание посольства страны в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Ливии в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Мухаммад Истейта, представляющий власти востока Ливии под руководством маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>.Дипломат рассказал, что нападение произошло в 6.00 по местному времени (совпадает с мск), сам он был избит."На посольство напали около 30 человек, лояльных Правительству национального согласия (ПНС)", - сообщил Истейта.Дипломат сообщил, что есть видеозапись, подтверждающая, что на дипмиссию напали именно сторонники ПНС."На посольство напали, когда я и еще один дипломат спали. Это было террористическое нападение на здание посольства, считающегося территорией Ливии. Они не были ливийцами", - сообщил дипломат.По его словам, все нападавшие имеют гражданство Белоруссии, но вместе с ними были временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии от ПНС, а также бывший временный поверенный от ПНС и бухгалтер посольства от ПНС, которых Истейта лично знает.По словам Истейты, нападавшие на посольство "уложили его на землю и избили".Он отметил, что у него конфликт с напавшими на посольство уже в течение двух месяцев и это вторая попытка штурма. Данная группа хочет, чтобы он покинул посольство и передал его сторонникам ПНС, сообщил Истейта.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

https://ria.ru/20200821/liviya-1576096077.html

Николай Маров Ну, это уже за гранью. Так примитивно гадить Лукашенке, показывая, что у него в стране полнейший бардак... Видимо, идеи у смутьянов исчерпались. 54

Ольга Занкова провокация однозначно. Какие терки могут быть у Лукашенко с Ливией? 35

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Кадры нападения неизвестных на ливийское посольство в Минске Видео нападения неизвестных на ливийское посольство в Минске 2020-08-27T12:49 true PT1M33S

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