https://ria.ru/20200827/popugay-1576288377.html

Попугай Игги Попа стал попечителем мобильного госпиталя для животных

Попугай рок-музыканта Игги Попа по имени Бигги стал попечителем мобильного госпиталя в Байрон-Бей для животных, пострадавших от лесных пожаров в Австралии,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T04:13

2020-08-27T04:13

2020-08-27T04:13

культура

стиль жизни

новости культуры

австралия

игги поп

майами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576287024_0:299:1594:1196_1400x0_80_0_0_ce695b97a007c70e1b99be027789ba06.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Попугай рок-музыканта Игги Попа по имени Бигги стал попечителем мобильного госпиталя в Байрон-Бей для животных, пострадавших от лесных пожаров в Австралии, <a href="https://byronbaywildlifehospital.org/biggy-pop-is-our-founding-patron/" target="_blank">сообщается</a> на сайте учреждения. Сам Бигги, который живет в Майами, так прокомментировал свое участие в этом проекте: "У меня много родственников какаду в Австралии. Я сильно расстроился, когда узнал, что 180 миллионов птиц погибли во время пожаров, уничтоживших более трех миллиардов животных в Австралии этим летом. Я был просто в ужасе. Когда я услышал, что команда ветеринаров строит крупнейший в Австралии госпиталь для диких животных, я подумал: "Какая прекрасная идея". Игги Поп обнаружил Бигги в придорожном кафе в отдаленной части Флориды 12 лет назад совсем птенцом и в ужасном состоянии. Музыкант забрал его себе, выходил и даже завел собственный инстаграм. "Когда мы услышали, что Игги Поп так же сильно заботится о животных, как и мы, нам показалось уместным сделать Бигги нашим попечителем. Мы на седьмом небе от счастья, и для нас большая честь, что именно он будет той птицей, благодаря которой о нас будут говорить", — отметил основатель госпиталя Стивен Ван Мил. Сам Игги в комментарии призвал неравнодушных сделать пожертвование больнице, назвав животных, оставшихся в живых после пожаров, "настоящим сокровищем".

https://ria.ru/20191221/1562659843.html

австралия

майами

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, австралия, игги поп, майами