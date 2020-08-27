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Попугай Игги Попа стал попечителем мобильного госпиталя для животных
Попугай рок-музыканта Игги Попа по имени Бигги стал попечителем мобильного госпиталя в Байрон-Бей для животных, пострадавших от лесных пожаров в Австралии,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T04:13
2020-08-27T04:13
культура
стиль жизни
новости культуры
австралия
игги поп
майами
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Попугай рок-музыканта Игги Попа по имени Бигги стал попечителем мобильного госпиталя в Байрон-Бей для животных, пострадавших от лесных пожаров в Австралии, <a href="https://byronbaywildlifehospital.org/biggy-pop-is-our-founding-patron/" target="_blank">сообщается</a> на сайте учреждения. Сам Бигги, который живет в Майами, так прокомментировал свое участие в этом проекте: "У меня много родственников какаду в Австралии. Я сильно расстроился, когда узнал, что 180 миллионов птиц погибли во время пожаров, уничтоживших более трех миллиардов животных в Австралии этим летом. Я был просто в ужасе. Когда я услышал, что команда ветеринаров строит крупнейший в Австралии госпиталь для диких животных, я подумал: "Какая прекрасная идея". Игги Поп обнаружил Бигги в придорожном кафе в отдаленной части Флориды 12 лет назад совсем птенцом и в ужасном состоянии. Музыкант забрал его себе, выходил и даже завел собственный инстаграм. "Когда мы услышали, что Игги Поп так же сильно заботится о животных, как и мы, нам показалось уместным сделать Бигги нашим попечителем. Мы на седьмом небе от счастья, и для нас большая честь, что именно он будет той птицей, благодаря которой о нас будут говорить", — отметил основатель госпиталя Стивен Ван Мил. Сам Игги в комментарии призвал неравнодушных сделать пожертвование больнице, назвав животных, оставшихся в живых после пожаров, "настоящим сокровищем".
https://ria.ru/20191221/1562659843.html
австралия
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стиль жизни, новости культуры, австралия, игги поп, майами

Попугай Игги Попа стал попечителем мобильного госпиталя для животных

04:13 27.08.2020
181
© Страница biggypop в InstagramИгги Поп c попугаем
Игги Поп c попугаем
© Страница biggypop в Instagram
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Попугай рок-музыканта Игги Попа по имени Бигги стал попечителем мобильного госпиталя в Байрон-Бей для животных, пострадавших от лесных пожаров в Австралии, сообщается на сайте учреждения.
Сам Бигги, который живет в Майами, так прокомментировал свое участие в этом проекте: "У меня много родственников какаду в Австралии. Я сильно расстроился, когда узнал, что 180 миллионов птиц погибли во время пожаров, уничтоживших более трех миллиардов животных в Австралии этим летом. Я был просто в ужасе. Когда я услышал, что команда ветеринаров строит крупнейший в Австралии госпиталь для диких животных, я подумал: "Какая прекрасная идея".
Игги Поп обнаружил Бигги в придорожном кафе в отдаленной части Флориды 12 лет назад совсем птенцом и в ужасном состоянии.
Музыкант забрал его себе, выходил и даже завел собственный инстаграм.
"Когда мы услышали, что Игги Поп так же сильно заботится о животных, как и мы, нам показалось уместным сделать Бигги нашим попечителем. Мы на седьмом небе от счастья, и для нас большая честь, что именно он будет той птицей, благодаря которой о нас будут говорить", — отметил основатель госпиталя Стивен Ван Мил.
Сам Игги в комментарии призвал неравнодушных сделать пожертвование больнице, назвав животных, оставшихся в живых после пожаров, "настоящим сокровищем".
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