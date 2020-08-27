https://ria.ru/20200827/pomosch-1576377386.html

Путин сообщил о формировании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:36

2020-08-27T13:36

2020-08-27T15:37

протесты в белоруссии

россия

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> при необходимости."Александр Григорьевич (<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".По его словам, Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности."(Лукашенко) поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - отметил Путин.

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377132.html

Damir Aliev как только приехали российские журналисты, репортажи гос.каналов стали часто попадаться на откровенных фейках. 254

kotofej Снова "Вежливые люди" будут в деле?? 234

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой, сообщил президент РФ Владимир Путин. 2020-08-27T13:36 true PT1M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, белоруссия, в мире