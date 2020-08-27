https://ria.ru/20200827/pomosch-1576377386.html
Путин сообщил о формировании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:36
2020-08-27T13:36
2020-08-27T15:37
протесты в белоруссии
россия
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> при необходимости."Александр Григорьевич (<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".По его словам, Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности."(Лукашенко) поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - отметил Путин.
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377132.html
Damir Aliev
как только приехали российские журналисты, репортажи гос.каналов стали часто попадаться на откровенных фейках.
254
kotofej
Снова "Вежливые люди" будут в деле??
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россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой, сообщил президент РФ Владимир Путин.
2020-08-27T13:36
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PT1M16S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, белоруссия, в мире