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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/pomosch-1576377386.html
Путин сообщил о формировании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:36
2020-08-27T15:37
протесты в белоруссии
россия
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> при необходимости."Александр Григорьевич (<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".По его словам, Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности."(Лукашенко) поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - отметил Путин.
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377132.html
как только приехали российские журналисты, репортажи гос.каналов стали часто попадаться на откровенных фейках.
254
Снова "Вежливые люди" будут в деле??
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338
россия
белоруссия
РИА Новости
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353
60
Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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60
россия, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин сообщил о формировании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

13:36 27.08.2020 (обновлено: 15:37 27.08.2020)
24477
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".
По его словам, Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности.
"(Лукашенко) поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020
Вчера, 13:33Протесты в Белоруссии
Путин: необходимости применения в Белоруссии российских сил пока нет
46087025273
Обсудить 338
Протесты в БелоруссииРоссияВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
как только приехали российские журналисты, репортажи гос.каналов стали часто попадаться на откровенных фейках.
27 августа, 13:37
Damir Aliev
1057202138
Снова "Вежливые люди" будут в деле??
27 августа, 13:43
kkotofej
1592335836
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