https://ria.ru/20200827/politseyskiy-1576361454.html

Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США

Генеральный прокурор штата Висконсин Джон Каул в среду после многочисленных обращений представителей общественности назвал имя полицейского, который застрелил... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T03:38

2020-08-27T03:38

2020-08-27T03:38

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор штата Висконсин Джон Каул в среду после многочисленных обращений представителей общественности назвал имя полицейского, который застрелил при задержании афроамериканца Джейкоба Блейка.В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили.В ходе пресс-конференции Каул сообщил, что стрелявший – белый офицер полиции Рустен Шески. Следствие установило, что именно он семь раз выстрелил в спину Блейку. На видеозаписи, которая ранее попала в интернет, видно, что оружие в сторону убитого направляли двое белых полицейских.В полиции Шески работает семь лет. В качестве аватара в сети <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook </a>он опубликовал флаг <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в черно-белых цветах с голубой полосой – это изображение символизирует движение солидарности с полицией в ответ на критику полицейского насилия по отношению к афроамериканцам. Ранее в интервью<a href="https://www.kenoshanews.com/" target="_blank"> Kenosha News</a> он признавался, что с детства мечтал работать в полиции.Убийство Блейка привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час и ввели более 160 гвардейцев. В среду полиция Кеноши сообщила о двух погибших при стрельбе ночью.

https://ria.ru/20200826/strelba-1576316075.html

https://ria.ru/20200823/besporyadki-1576205220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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