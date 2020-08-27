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Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
Генеральный прокурор штата Висконсин Джон Каул в среду после многочисленных обращений представителей общественности назвал имя полицейского, который застрелил... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T03:38
2020-08-27T03:38
вашингтон
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор штата Висконсин Джон Каул в среду после многочисленных обращений представителей общественности назвал имя полицейского, который застрелил при задержании афроамериканца Джейкоба Блейка.В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили.В ходе пресс-конференции Каул сообщил, что стрелявший – белый офицер полиции Рустен Шески. Следствие установило, что именно он семь раз выстрелил в спину Блейку. На видеозаписи, которая ранее попала в интернет, видно, что оружие в сторону убитого направляли двое белых полицейских.В полиции Шески работает семь лет. В качестве аватара в сети <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook </a>он опубликовал флаг <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в черно-белых цветах с голубой полосой – это изображение символизирует движение солидарности с полицией в ответ на критику полицейского насилия по отношению к афроамериканцам. Ранее в интервью<a href="https://www.kenoshanews.com/" target="_blank"> Kenosha News</a> он признавался, что с детства мечтал работать в полиции.Убийство Блейка привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час и ввели более 160 гвардейцев. В среду полиция Кеноши сообщила о двух погибших при стрельбе ночью.
https://ria.ru/20200826/strelba-1576316075.html
https://ria.ru/20200823/besporyadki-1576205220.html
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вашингтон, сша, в мире

Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США

03:38 27.08.2020
1967
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Генеральный прокурор штата Висконсин Джон Каул в среду после многочисленных обращений представителей общественности назвал имя полицейского, который застрелил при задержании афроамериканца Джейкоба Блейка.
В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили.
Американский флаг во время протестов в городе Кеноша, штат Висконсин
26 августа, 10:01
В Висконсине один человек погиб из-за стрельбы во время беспорядков
В ходе пресс-конференции Каул сообщил, что стрелявший – белый офицер полиции Рустен Шески. Следствие установило, что именно он семь раз выстрелил в спину Блейку. На видеозаписи, которая ранее попала в интернет, видно, что оружие в сторону убитого направляли двое белых полицейских.
В полиции Шески работает семь лет. В качестве аватара в сети Facebook он опубликовал флаг США в черно-белых цветах с голубой полосой – это изображение символизирует движение солидарности с полицией в ответ на критику полицейского насилия по отношению к афроамериканцам. Ранее в интервью Kenosha News он признавался, что с детства мечтал работать в полиции.
Убийство Блейка привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час и ввели более 160 гвардейцев. В среду полиция Кеноши сообщила о двух погибших при стрельбе ночью.
Полицейские в США
23 августа, 17:06
В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими
1671314
ВашингтонСШАВ мире
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