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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
В День знаний 1 сентября в столичном регионе ожидается теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T00:24
2020-08-27T02:17
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> В День знаний 1 сентября в столичном регионе ожидается теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.По его словам, потепление в Москве начнется 31 августа, ожидается плюс 25 градусов.В то же время научный руководитель Гидрометцентра отметил, что до конца недели в столичном регионе сохранятся небольшие дожди и облачная погода. "Не будет до конца недели такого яркого солнца, которое светило в предыдущие дни", - рассказал Вильфанд.Самый дождливый день, по его словам был в среду. Ночью столбики термометров будут опускаться до 9-14 градусов, днем ожидается около плюс 20.
россия
москва
московская область (подмосковье)
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября

00:24 27.08.2020 (обновлено: 02:17 27.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДень знаний в Москве
День знаний в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В День знаний 1 сентября в столичном регионе ожидается теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, потепление в Москве начнется 31 августа, ожидается плюс 25 градусов.

"С большой долей вероятности можно прогнозировать, что температура сохраниться высокая 1 сентября", - добавил Вильфанд.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра отметил, что до конца недели в столичном регионе сохранятся небольшие дожди и облачная погода. "Не будет до конца недели такого яркого солнца, которое светило в предыдущие дни", - рассказал Вильфанд.
Самый дождливый день, по его словам был в среду. Ночью столбики термометров будут опускаться до 9-14 градусов, днем ожидается около плюс 20.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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