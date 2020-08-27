https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359854.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
В День знаний 1 сентября в столичном регионе ожидается теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T00:24
2020-08-27T00:24
2020-08-27T02:17
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> В День знаний 1 сентября в столичном регионе ожидается теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.По его словам, потепление в Москве начнется 31 августа, ожидается плюс 25 градусов.В то же время научный руководитель Гидрометцентра отметил, что до конца недели в столичном регионе сохранятся небольшие дожди и облачная погода. "Не будет до конца недели такого яркого солнца, которое светило в предыдущие дни", - рассказал Вильфанд.Самый дождливый день, по его словам был в среду. Ночью столбики термометров будут опускаться до 9-14 градусов, днем ожидается около плюс 20.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество