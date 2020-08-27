Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359645.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
Небольшие дожди и облачная погода ждет жителей столичного региона до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T00:18
2020-08-27T00:22
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572770854_0:312:3086:2048_1400x0_80_0_0_7c60de67a0f3dc13ad8d9912b257bb83.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Небольшие дожди и облачная погода ждет жителей столичного региона до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Метеоролог отметил, что самый дождливый день был в среду. Ночные температуры будут 9-14 градусов, а днём около 20.
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572770854_304:0:3035:2048_1400x0_80_0_0_e3009bffe46d3effce194663b18525f4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели

00:18 27.08.2020 (обновлено: 00:22 27.08.2020)
312
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители ВДНХ катаются на самокатах у фонтанов. В центре: фонтан "Каменный цветок" и павильон № 58
Посетители ВДНХ катаются на самокатах у фонтанов. В центре: фонтан Каменный цветок и павильон № 58
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Небольшие дожди и облачная погода ждет жителей столичного региона до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Не будет до конца недели такого яркого солнца, которое светило в предыдущие дни. Будет облачно с пояснениями, с небольшими дождями", - сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что самый дождливый день был в среду. Ночные температуры будут 9-14 градусов, а днём около 20.
201001
Обсудить 1
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
Рекомендуем
День знаний в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
Африкано-европейский форум в Вене
Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
Данилюк пожаловался на некомпетентность украинских силовиков
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Участники акции протеста в Минске
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
Шихан Куштау
Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
Государственная Третьяковская галерея
Названа причина потопа в Третьяковской галерее
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
Деловая женщина
Женщина нашла оригинальный способ отучить мужа "командовать" в семье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Посол в США прокомментировал обвинения России в разработке химоружия
03:54В Совфеде назвали новые санкции США местью за вакцину от COVID-19
03:43В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
Лента новостейМолния