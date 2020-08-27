https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359645.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
Небольшие дожди и облачная погода ждет жителей столичного региона до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T00:18
2020-08-27T00:18
2020-08-27T00:22
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Небольшие дожди и облачная погода ждет жителей столичного региона до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Метеоролог отметил, что самый дождливый день был в среду. Ночные температуры будут 9-14 градусов, а днём около 20.
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество