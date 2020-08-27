https://ria.ru/20200827/poezd-1576362994.html

РЖД возобновили движение почти 80% отмененных на фоне COVID поездов

РЖД возобновили курсирование почти 80% поездов дальнего следования, отменных ранее из-за пандемии COVID-19, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T07:37

2020-08-27T07:37

2020-08-27T10:09

туризм

новости - туризм

олег белозеров

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> возобновили курсирование почти 80% поездов дальнего следования, отменных ранее из-за пандемии COVID-19, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белозеров</a>.Всего сокращали движение более 200 составов. Как отметил собеседник агентства, в РЖД "соскучились по пассажирам" и готовы к максимальным объемам перевозок. В то же время он уточнил, что ситуация зависит от снятия ограничений в регионах, поэтому пока речь о "доковидном" уровне не идет.Белозеров добавил, что компания не только постепенно возвращает ранее курсировавшие поезда, но и запускает новые.Гендиректор РЖД также рассказал, что для безопасности пассажиров в условиях пандемии поезда и вокзалы обрабатывают дезинфицирующими средствами. "На вокзалах регулярно проветриваются и обрабатываются дезинфицирующими средствами все помещения. В поездах дезинфекция проводится в депо перед рейсом, а в пути — до четырех раз в сутки. Дезинфицируются все контактные поверхности: ручки и поручни в вагонах, столики, стены", — отметил он.Как подчеркнул Белозеров, РЖД в разы ужесточили все процедуры, которые находятся в их зоне ответственности. "Весь наш фронт-лайн персонал обеспечивается масками, перчатками и антисептиками, регулярно проводится термометрия", — добавил он.Пассажирам также рекомендовано соблюдать масочный режим.

https://ria.ru/20200805/1575383385.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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