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Кузнецова оценила организацию питания школьников с диабетом и аллергией
Ситуация с организацией питания детей с сахарным диабетом, аллергией и ОВЗ в школах сегодня "плачевная", заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:25
2020-08-27T12:25
анна кузнецова
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Ситуация с организацией питания детей с сахарным диабетом, аллергией и ОВЗ в школах сегодня "плачевная", заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка <a href="https://ria.ru/person_Anna_Kuznecova" target="_blank">Анна Кузнецова</a>.Она разъяснила, что ресурс для решения проблемы - это президентская инициатива обеспечения горячим питанием, которая делает возможным направление средств в регионы РФ."А механизма реализации, понимания – как же все-таки этих ребятишек накормить? – пока до конца в регионах РФ нет. По крайней мере, наш мониторинг это показал. А мы провели достаточно серьезные исследования, к которым важно прислушаться, проанализировали более 43 тысяч образовательных организаций, охватили более 10 миллионов учащихся", - подчеркнула Кузнецова.В 32 субъектах РФ вообще не организовано специализированное питание для детей с заболеваниями, отметила детский омбудсмен."Родители вынуждены их (детей) приводить, например, после завтрака и забирать перед обедом. И это никуда не годится. Мы особое значение придаем той обратной связи, которую удалось уже выстроить во многих регионах страны – это родительский контроль. Вот если у нас будет налажено четкое взаимодействие, то и "муха не проскочит", и мы обязательно узнаем, если какой-то ребенок не получает положенное по закону горячее питание, даже если формальные отчеты очень позитивные", - подчеркнула Кузнецова.<strong><em>Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.30.</em></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575533401.html
https://ria.ru/20200826/shkola-1576341326.html
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анна кузнецова, общество

Кузнецова оценила организацию питания школьников с диабетом и аллергией

12:25 27.08.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация с организацией питания детей с сахарным диабетом, аллергией и ОВЗ в школах сегодня "плачевная", заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Здесь хочется... говорить не только о детях с сахарным диабетом, но и о детях, которым нужно специализированное питание, у которых есть особые пищевые потребности, например, это дети с аллергиями. По результатам наших проверок можем сказать, что здесь ситуация, к сожалению, плачевная. Ресурс для решения этой проблемы есть, а механизмов, к сожалению, как минимум недостаточно", - сказала Кузнецова.

Она разъяснила, что ресурс для решения проблемы - это президентская инициатива обеспечения горячим питанием, которая делает возможным направление средств в регионы РФ.
"А механизма реализации, понимания – как же все-таки этих ребятишек накормить? – пока до конца в регионах РФ нет. По крайней мере, наш мониторинг это показал. А мы провели достаточно серьезные исследования, к которым важно прислушаться, проанализировали более 43 тысяч образовательных организаций, охватили более 10 миллионов учащихся", - подчеркнула Кузнецова.
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В 32 субъектах РФ вообще не организовано специализированное питание для детей с заболеваниями, отметила детский омбудсмен.
"Родители вынуждены их (детей) приводить, например, после завтрака и забирать перед обедом. И это никуда не годится. Мы особое значение придаем той обратной связи, которую удалось уже выстроить во многих регионах страны – это родительский контроль. Вот если у нас будет налажено четкое взаимодействие, то и "муха не проскочит", и мы обязательно узнаем, если какой-то ребенок не получает положенное по закону горячее питание, даже если формальные отчеты очень позитивные", - подчеркнула Кузнецова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.30.
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