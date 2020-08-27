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https://ria.ru/20200827/peschera-1576400385.html
Путину рассказали о необычной находке при строительстве трассы "Таврида"
Создатели автодороги "Таврида" в Крыму рассказали президенту РФ Владимиру Путину об обнаруженной при строительстве трассы древней пещере, которая была... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:34
2020-08-27T19:41
таврида (трасса)
владимир путин
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Создатели автодороги "Таврида" в Крыму рассказали президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> об обнаруженной при строительстве трассы древней пещере, которая была законсервирована последние полтора миллиона лет, а до этого 300 тысяч лет служила логовом разных хищников – от саблезубого кота до пещерного медведя.Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus. Об обнаруженной строителями уникальной пещере президенту в ходе визита рассказал главный технолог АО "ВАД", которое осуществляет стройку."Нашли такой уникальный объект, работая на четвертом этапе, разрабатывая выемку в 15 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> - поселок Зуя. Образовывается под ковшом экскаватора какая-то полость… Позвали специалистов, они со специальным оборудованием туда забрались и ахнули: пещера, которая пролежала законсервированной, закрытой полтора миллиона лет", - рассказал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Волков</a>.Он уточнил, что возраст самой пещеры – порядка 1,8 миллиона лет. "Триста тысяч лет эта пещера служила логовом для разных хищников – там и какая-то гиена, и саблезубый кот, почему-то его так называют, и пещерный медведь, - они все туда стаскивали свои жертвы, и поэтому сейчас палеонтологи пытаются рассортировать, кому какая кость принадлежит", - отметил главный технолог.По его словам, "ученые были в восторге" от этой находки, поскольку открылись уникальные микроорганизмы и минералы, которых нет в других частях страны; в пещере было обнаружено сто кубометров костных останков животных еще доледникового периода. Волков добавил, что самый высокий свод пещеры - с четырехэтажку, составляет 12 метров."Она прямо под полотном оказалась?", - поинтересовался Путин. Представитель АО "ВАД" подтвердил это. Он рассказал, что строители после обнаружения пещеры работали совместно со спелеологами, чтобы спроектировать свайный фундамент и плиту, которые позволили сохранить находку.Новая туристическая точка, которая здесь появится, получила имя "Таврида" - по названию трассы. Министр транспорта <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Krymskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Крымский федеральный университет</a> собирается взять этот объект под патронаж и в будущем году обустроить, чтобы там смогли побывать туристы. "Очень хорошо. Интересно", - оценил Путин.Трасса "Таврида" располагается в границах двух субъектов: <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a> и города федерального значения <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>. Она соединит <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчь</a>, откуда построен <a href="http://ria.ru/product_Krymskijj_most/" target="_blank" data-auto="true">мост через Керченский пролив</a>, с Симферополем и Севастополем. Автотрасса будет иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими дорогами. Расчетная скорость движения по "Тавриде" - 120 километров в час.
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576393243.html
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576389933.html
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392250.html
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таврида (трасса), владимир путин, республика крым, общество

Путину рассказали о необычной находке при строительстве трассы "Таврида"

19:34 27.08.2020 (обновлено: 19:41 27.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин беседует с дорожниками, которые принимали участие в строительстве, на церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму
Президент РФ Владимир Путин беседует с дорожниками, которые принимали участие в строительстве, на церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Создатели автодороги "Таврида" в Крыму рассказали президенту РФ Владимиру Путину об обнаруженной при строительстве трассы древней пещере, которая была законсервирована последние полтора миллиона лет, а до этого 300 тысяч лет служила логовом разных хищников – от саблезубого кота до пещерного медведя.
Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus. Об обнаруженной строителями уникальной пещере президенту в ходе визита рассказал главный технолог АО "ВАД", которое осуществляет стройку.
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"Нашли такой уникальный объект, работая на четвертом этапе, разрабатывая выемку в 15 километрах от Симферополя - поселок Зуя. Образовывается под ковшом экскаватора какая-то полость… Позвали специалистов, они со специальным оборудованием туда забрались и ахнули: пещера, которая пролежала законсервированной, закрытой полтора миллиона лет", - рассказал Волков.
Он уточнил, что возраст самой пещеры – порядка 1,8 миллиона лет. "Триста тысяч лет эта пещера служила логовом для разных хищников – там и какая-то гиена, и саблезубый кот, почему-то его так называют, и пещерный медведь, - они все туда стаскивали свои жертвы, и поэтому сейчас палеонтологи пытаются рассортировать, кому какая кость принадлежит", - отметил главный технолог.
По его словам, "ученые были в восторге" от этой находки, поскольку открылись уникальные микроорганизмы и минералы, которых нет в других частях страны; в пещере было обнаружено сто кубометров костных останков животных еще доледникового периода. Волков добавил, что самый высокий свод пещеры - с четырехэтажку, составляет 12 метров.
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"Она прямо под полотном оказалась?", - поинтересовался Путин. Представитель АО "ВАД" подтвердил это. Он рассказал, что строители после обнаружения пещеры работали совместно со спелеологами, чтобы спроектировать свайный фундамент и плиту, которые позволили сохранить находку.
Новая туристическая точка, которая здесь появится, получила имя "Таврида" - по названию трассы. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Крымский федеральный университет собирается взять этот объект под патронаж и в будущем году обустроить, чтобы там смогли побывать туристы. "Очень хорошо. Интересно", - оценил Путин.
Трасса "Таврида" располагается в границах двух субъектов: республики Крым и города федерального значения Севастополя. Она соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Автотрасса будет иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими дорогами. Расчетная скорость движения по "Тавриде" - 120 километров в час.
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus перед началом церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
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