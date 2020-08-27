https://ria.ru/20200827/peregovory-1576376219.html

Лукашенко заявил, что не начнет диалог с "бесчинствующими молодчиками"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не сядет за стол переговоров с "бесчинствующими молодчиками" с улиц, но он готов вести диалог, в том... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:21

2020-08-27T13:21

2020-08-27T13:36

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что никто не сядет за стол переговоров с "бесчинствующими молодчиками" с улиц, но он готов вести диалог, в том числе по изменениям в конституцию страны, в первую очередь, с трудовыми и студенческими коллективами.Глава государства заявил, что готов вести диалог, в том числе об обновлении конституции.Лукашенко отметил, что "вот мое четкое представление и заявление" по поводу диалога, с кем этот диалог можно вести. "Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", - подчеркнул глава государства.Президент призвал трудовые и студенческие коллективы выдвигать своих представителей. "Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за конституцию, вносите предложения, сформируем новую конституцию - это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от конституции", - заявил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире