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https://ria.ru/20200827/pelevin-1576369028.html
Вышел новый роман Пелевина "Непобедимое солнце"
Вышел новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце", сообщает пресс-служба издательства "Эксмо" в четверг. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:00
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культура
книги
новости культуры
литрес
эксмо
виктор пелевин
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Вышел новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце", сообщает пресс-служба издательства "Эксмо" в четверг."В издательстве "Эксмо" и в крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг ЛитРес выходит новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". Это многослойная история о сущности окружающего, мимолетности времени и его условности, о влиянии прошлого на настоящее и о том, что будущее формируется здесь и сейчас", - говорится в сообщении пресс-службы.Дочь московского макаронного олигарха, тридцатилетняя Саша отправляется в магическое путешествие, она побывает в Турции и на Кубе, в древних храмах и на современном ретрите, познакомится с массой людей и "нелюдей". "Она не просто познает природу реальности, но собственными глазами увидит закат и восход Sol Invictus – последнего дохристианского божества Римской империи. Тайна, которая откроется Саше, изменит не только ее, но и все вокруг", - добавляют в пресс-службе.Ранее был составлен рейтинг ЛитРес, согласно которому самым популярным произведением Виктора Пелевина у россиян стала книга о погоне за счастьем "Тайные виды на гору Фудзи". На втором месте история о самом дорогом любовном гаджете на рынке - "iPhuck 10". "Бронза" рейтинга — у романа о трех поколениях дворянской семьи Можайских "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами".Согласно рейтингу ЛитРес "Тайные виды на гору Фудзи" стал самым цитируемым романом. Самые популярные цитаты из книги - "наевшийся пустых слов человек начинает верить, будто постиг что-то важное. А ему просто добавили мусора в голову" и "за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины. За каждой успешной женщиной стоит предательство мужчины". На втором месте по цитируемости у россиян - роман "Generation "П ", в частности, фразы "Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях" "Вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией", "С добром и злом тоже начались проблемы – от имени добра стали говорить такие хари, что люди сами с удовольствием официально записывались во зло.
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книги, новости культуры, литрес, эксмо, виктор пелевин

Вышел новый роман Пелевина "Непобедимое солнце"

11:00 27.08.2020
2727
Обложка книги "Непобедимое солнце"
Обложка книги Непобедимое солнце
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вышел новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце", сообщает пресс-служба издательства "Эксмо" в четверг.
"В издательстве "Эксмо" и в крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг ЛитРес выходит новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". Это многослойная история о сущности окружающего, мимолетности времени и его условности, о влиянии прошлого на настоящее и о том, что будущее формируется здесь и сейчас", - говорится в сообщении пресс-службы.
Дочь московского макаронного олигарха, тридцатилетняя Саша отправляется в магическое путешествие, она побывает в Турции и на Кубе, в древних храмах и на современном ретрите, познакомится с массой людей и "нелюдей". "Она не просто познает природу реальности, но собственными глазами увидит закат и восход Sol Invictus – последнего дохристианского божества Римской империи. Тайна, которая откроется Саше, изменит не только ее, но и все вокруг", - добавляют в пресс-службе.
Ранее был составлен рейтинг ЛитРес, согласно которому самым популярным произведением Виктора Пелевина у россиян стала книга о погоне за счастьем "Тайные виды на гору Фудзи". На втором месте история о самом дорогом любовном гаджете на рынке - "iPhuck 10". "Бронза" рейтинга — у романа о трех поколениях дворянской семьи Можайских "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами".
Согласно рейтингу ЛитРес "Тайные виды на гору Фудзи" стал самым цитируемым романом. Самые популярные цитаты из книги - "наевшийся пустых слов человек начинает верить, будто постиг что-то важное. А ему просто добавили мусора в голову" и "за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины. За каждой успешной женщиной стоит предательство мужчины". На втором месте по цитируемости у россиян - роман "Generation "П ", в частности, фразы "Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях" "Вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией", "С добром и злом тоже начались проблемы – от имени добра стали говорить такие хари, что люди сами с удовольствием официально записывались во зло.
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