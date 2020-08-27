https://ria.ru/20200827/patrul-1576367963.html

Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии

Инцидент между американцами и россиянами на северо-востоке Сирии, в результате которого пострадали несколько военных США, попал на видео. Ролик опубликован на... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:01

2020-08-27T11:01

2020-08-27T13:56

война в сирии

россия

война в сирии

валерий герасимов

сирия

сша

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Инцидент между американцами и россиянами на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, в результате которого пострадали несколько военных <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u>, попал на видео. Ролик опубликован на канале RusVesna в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gDyfp3FGpaA" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.На кадрах запечатлена военная техника.Ранее представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии. По его словам, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, в результате чего пострадали несколько членов экипажа. Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил России <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> заявил, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны. Кроме того, американские военнослужащие сами попытались заблокировать российский патруль.

https://ria.ru/20200826/siriya-1576359016.html

Руслан Якубик Дави клопов звездаполосатых! 567

Олег 84 А почему американцы не применили сверхсекретное оружие?В таких случаях надо выбрасывать на броню флаг ЛГБТ,как на посольствах и русские сразу разбегаются в разные стороны,чтобы не дай бог не прикоснуться. 173

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россия

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, война в сирии, валерий герасимов, сирия, сша