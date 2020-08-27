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https://ria.ru/20200827/pashaev-1576360715.html
Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в беседе с "Комсомольской правдой", что на очевидца ДТП с участием актера "объявили охоту". РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T02:13
2020-08-27T03:07
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
анапа
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/daily/217174/4276976/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>", что на очевидца ДТП с участием актера "объявили охоту".Ранее Пашаев <a href="https://ria.ru/20200824/efremov-1576264172.html" target="_blank">утверждал</a>, что свидетель, который якобы видел, что Ефремов не сидел за рулем джипа в момент смертельной аварии, находится в 300 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапы</a>, поэтому защите не удалось обеспечить явку этого человека в суд.По его словам, показания свидетеля способны "развалить" в суде уголовное дело.Восьмого июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За рулем машины находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.Ранее он отказался от услуг адвоката Пашаева, однако позже стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.
https://ria.ru/20200826/efremov-1576311296.html
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россия
анапа
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, анапа, происшествия

Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым

02:13 27.08.2020 (обновлено: 03:07 27.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в беседе с "Комсомольской правдой", что на очевидца ДТП с участием актера "объявили охоту".
Ранее Пашаев утверждал, что свидетель, который якобы видел, что Ефремов не сидел за рулем джипа в момент смертельной аварии, находится в 300 километрах от Анапы, поэтому защите не удалось обеспечить явку этого человека в суд.

"(Свидетеля ДТП. — прим. ред.) разыскивает полиция — уже приходили, но не нашли. Даже награду объявили в сто тысяч рублей тому, кто выдаст его местоположение. Но он в надежных руках, мы его спрятали до понедельника", — заявил адвокат.

По его словам, показания свидетеля способны "развалить" в суде уголовное дело.

"Он единственный, кто своими глазами видел, как Ефремов выходит с пассажирского сиденья в момент ДТП. И водителя тоже видел!" — утверждает Пашаев.

Восьмого июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За рулем машины находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее он отказался от услуг адвоката Пашаева, однако позже стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовАнапаПроисшествия
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