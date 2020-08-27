https://ria.ru/20200827/pashaev-1576360715.html
Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в беседе с "Комсомольской правдой", что на очевидца ДТП с участием актера "объявили охоту". РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T02:13
2020-08-27T02:13
2020-08-27T03:07
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
анапа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575928012_0:67:3075:1796_1400x0_80_0_0_4bfd2e38beb424911b9024273ce2db42.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/daily/217174/4276976/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>", что на очевидца ДТП с участием актера "объявили охоту".Ранее Пашаев <a href="https://ria.ru/20200824/efremov-1576264172.html" target="_blank">утверждал</a>, что свидетель, который якобы видел, что Ефремов не сидел за рулем джипа в момент смертельной аварии, находится в 300 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапы</a>, поэтому защите не удалось обеспечить явку этого человека в суд.По его словам, показания свидетеля способны "развалить" в суде уголовное дело.Восьмого июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За рулем машины находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.Ранее он отказался от услуг адвоката Пашаева, однако позже стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.
https://ria.ru/20200826/efremov-1576311296.html
1
россия
анапа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575928012_84:0:2813:2047_1400x0_80_0_0_7719baf07dbe233239c75d1adf1bdff9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, анапа, происшествия