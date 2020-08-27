https://ria.ru/20200827/pashaev-1576360715.html

Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в беседе с "Комсомольской правдой", что на очевидца ДТП с участием актера "объявили охоту". РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T02:13

2020-08-27T02:13

2020-08-27T03:07

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

анапа

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/daily/217174/4276976/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>", что на очевидца ДТП с участием актера "объявили охоту".Ранее Пашаев <a href="https://ria.ru/20200824/efremov-1576264172.html" target="_blank">утверждал</a>, что свидетель, который якобы видел, что Ефремов не сидел за рулем джипа в момент смертельной аварии, находится в 300 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапы</a>, поэтому защите не удалось обеспечить явку этого человека в суд.По его словам, показания свидетеля способны "развалить" в суде уголовное дело.Восьмого июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За рулем машины находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.Ранее он отказался от услуг адвоката Пашаева, однако позже стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.

https://ria.ru/20200826/efremov-1576311296.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, анапа, происшествия