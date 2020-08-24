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https://ria.ru/20200824/efremov-1576264172.html
Пашаев сообщил, будет ли опрошен свидетель, видевший Ефремова не за рулем
Допрос очевидца ДТП с участием Михаила Ефремова, якобы видевшего актера на пассажирском сиденье, не состоится в суде из-за сложности с обеспечением явки... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T22:57
2020-08-24T23:16
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Допрос очевидца ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, якобы видевшего актера на пассажирском сиденье, не состоится в суде из-за сложности с обеспечением явки свидетеля, сообщил РИА Новости адвокат артиста <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>.Ранее Пашаев сообщал, что свидетель, который якобы видел, что Ефремова не было за рулем джипа в момент ДТП, находится в 300 километрах от Анапы, поэтому защите не удалось обеспечить явку этого человека в суд.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/efremov-1576254603.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев сообщил, будет ли опрошен свидетель, видевший Ефремова не за рулем

22:57 24.08.2020 (обновлено: 23:16 24.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Допрос очевидца ДТП с участием Михаила Ефремова, якобы видевшего актера на пассажирском сиденье, не состоится в суде из-за сложности с обеспечением явки свидетеля, сообщил РИА Новости адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Он в Анапе живет, мы не знаем, как мы будет обеспечивать его явку в анапский суд, не факт, что удастся это сделать. Необходимость его допросить есть, ранее он говорил о том, что желает дать показания, сейчас его позиция по данному вопросу неизвестна, мы будем с ним связываться. Пока не могу ответить на этот вопрос", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Пашаев сообщал, что свидетель, который якобы видел, что Ефремова не было за рулем джипа в момент ДТП, находится в 300 километрах от Анапы, поэтому защите не удалось обеспечить явку этого человека в суд.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
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