Пашаев сообщил, будет ли опрошен свидетель, видевший Ефремова не за рулем
22:57 24.08.2020 (обновлено: 23:16 24.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Допрос очевидца ДТП с участием Михаила Ефремова, якобы видевшего актера на пассажирском сиденье, не состоится в суде из-за сложности с обеспечением явки свидетеля, сообщил РИА Новости адвокат артиста Эльман Пашаев.
"Он в Анапе живет, мы не знаем, как мы будет обеспечивать его явку в анапский суд, не факт, что удастся это сделать. Необходимость его допросить есть, ранее он говорил о том, что желает дать показания, сейчас его позиция по данному вопросу неизвестна, мы будем с ним связываться. Пока не могу ответить на этот вопрос", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Пашаев сообщал, что свидетель, который якобы видел, что Ефремова не было за рулем джипа в момент ДТП, находится в 300 километрах от Анапы, поэтому защите не удалось обеспечить явку этого человека в суд.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.