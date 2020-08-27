https://ria.ru/20200827/partii-1576360122.html

Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020

Партии "За правду", "Новые люди" и "Зеленая альтернатива" имеют высокие шансы на выборах 2020 года, считают эксперты Фонда развития гражданского общества... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T00:38

2020-08-27T00:38

2020-08-27T00:38

россия

республика коми

фонд развития гражданского общества

москва

калужская область

челябинская область

политика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Партии <a href="https://ria.ru/organization_partiya-za-pravdu" target="_blank">"За правду"</a>, "Новые люди" и "Зеленая альтернатива" имеют высокие шансы на выборах 2020 года, считают эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).Единый день голосования в этом году пройдет 13 сентября.Эксперты отмечают, что партия "За правду" преодолеет барьер в Калужской и/или Челябинской областях. В Коми или Челябинской области на хороший результат может рассчитывать партия "Зеленая Альтернатива", уверены в <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_grazhdanskogo_obshhestva/" target="_blank" data-auto="true">ФоРГО</a>.

3

россия

республика коми

москва

калужская область

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика коми, фонд развития гражданского общества, москва, калужская область, челябинская область, политика