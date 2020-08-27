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Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
Партии "За правду", "Новые люди" и "Зеленая альтернатива" имеют высокие шансы на выборах 2020 года, считают эксперты Фонда развития гражданского общества... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T00:38
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россия
республика коми
фонд развития гражданского общества
москва
калужская область
челябинская область
политика
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Партии <a href="https://ria.ru/organization_partiya-za-pravdu" target="_blank">"За правду"</a>, "Новые люди" и "Зеленая альтернатива" имеют высокие шансы на выборах 2020 года, считают эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).Единый день голосования в этом году пройдет 13 сентября.Эксперты отмечают, что партия "За правду" преодолеет барьер в Калужской и/или Челябинской областях. В Коми или Челябинской области на хороший результат может рассчитывать партия "Зеленая Альтернатива", уверены в <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_grazhdanskogo_obshhestva/" target="_blank" data-auto="true">ФоРГО</a>.
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россия
республика коми
москва
калужская область
челябинская область
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россия, республика коми, фонд развития гражданского общества, москва, калужская область, челябинская область, политика

Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020

00:38 27.08.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Партии "За правду", "Новые люди" и "Зеленая альтернатива" имеют высокие шансы на выборах 2020 года, считают эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
Единый день голосования в этом году пройдет 13 сентября.

"По итогам этих выборов некоторые малые партии получат места в региональных парламентах и "думские лицензии". Высокие шансы имеют недавно созданные партии "За правду", "Зеленая альтернатива" и "Новые люди", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Эксперты отмечают, что партия "За правду" преодолеет барьер в Калужской и/или Челябинской областях. В Коми или Челябинской области на хороший результат может рассчитывать партия "Зеленая Альтернатива", уверены в ФоРГО.
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РоссияРеспублика КомиФонд развития гражданского обществаМоскваКалужская областьЧелябинская областьПолитика
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