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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200827/parki-1576402768.html
В Подмосковье начнут работать советы при парках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" обсудил создание общественных советов при парках региона. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T21:03
2020-08-27T21:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/nahodit-kompromissy-i-slyshat-drug-druga-kak-budut-rabotat-sovety-pri-parkah-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> обсудил создание общественных советов при парках региона.Воробьев поблагодарил жительницу Балашихи Светлану Гревцову, которая сподвигла местные власти на создание общественных советов. Женщина рассказала, что в Пестовском парке будет около 10–12 активистов, этого достаточно для эффективной работы."Больше не нужно, иначе это уже будет непродуктивно. Я думаю, что администрация отработает устав, будет положение", – отметила Гревцова.Люди, которые не входят в общественный совет и не могут прийти лично, получат право участвовать дистанционно."Мы стараемся, у нас молодой министр Хайкин. Он должен внедрить систему, когда люди, не входящие в общественный совет и которые не могут прийти, могли высказаться дистанционно – через разные мессенджеры, телефон. Ключевое – мы беспокоимся, чтобы новое поколение договорилось с нашим старшим поколением. Вы правильно сказали, что, если будет большой состав, может быть проблема отцов и детей. Я надеюсь, что мы всегда будем приходить к консенсусу", – сказал Воробьев.Благоустройство Пестовского парка в Балашихе началось в 2018 году. Работники уже полностью преобразили партерную часть – это восемь гектаров. За два года они сделали амфитеатр, установили спортивные сооружения, три детские площадки, кафе. Осенью начнется следующий этап благоустройства – преобразится лесной массив, появится лыжная трасса с прокатом инвентаря."Спасибо нашим активным жителям. Благодаря им мы вышли на такое решение. Совершенно согласен, что нужно находить общее взаимодействие и компромисс в разных вопросах, в том числе развития парка. В любом случае любая коммуникация лучше, чем недопонимание и отсутствие этой коммуникации", – отметил Андрей Воробьев.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье начнут работать советы при парках

21:03 27.08.2020
10
© РИА Новости / Алексей СавостинОтдыхающие в парке в Московской области
Отдыхающие в парке в Московской области
© РИА Новости / Алексей Савостин
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" обсудил создание общественных советов при парках региона.
Воробьев поблагодарил жительницу Балашихи Светлану Гревцову, которая сподвигла местные власти на создание общественных советов. Женщина рассказала, что в Пестовском парке будет около 10–12 активистов, этого достаточно для эффективной работы.
"Больше не нужно, иначе это уже будет непродуктивно. Я думаю, что администрация отработает устав, будет положение", – отметила Гревцова.
Люди, которые не входят в общественный совет и не могут прийти лично, получат право участвовать дистанционно.
"Мы стараемся, у нас молодой министр Хайкин. Он должен внедрить систему, когда люди, не входящие в общественный совет и которые не могут прийти, могли высказаться дистанционно – через разные мессенджеры, телефон. Ключевое – мы беспокоимся, чтобы новое поколение договорилось с нашим старшим поколением. Вы правильно сказали, что, если будет большой состав, может быть проблема отцов и детей. Я надеюсь, что мы всегда будем приходить к консенсусу", – сказал Воробьев.
Благоустройство Пестовского парка в Балашихе началось в 2018 году. Работники уже полностью преобразили партерную часть – это восемь гектаров. За два года они сделали амфитеатр, установили спортивные сооружения, три детские площадки, кафе. Осенью начнется следующий этап благоустройства – преобразится лесной массив, появится лыжная трасса с прокатом инвентаря.
"Спасибо нашим активным жителям. Благодаря им мы вышли на такое решение. Совершенно согласен, что нужно находить общее взаимодействие и компромисс в разных вопросах, в том числе развития парка. В любом случае любая коммуникация лучше, чем недопонимание и отсутствие этой коммуникации", – отметил Андрей Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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