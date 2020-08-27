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https://ria.ru/20200827/panin-1576388586.html
"Произошло нечто ужасное". Друг рассказал о странной смерти Андрея Панина
Актер и телеведущий Игорь Миркурбанов в эфире канала "Россия 1" прокомментировал обстоятельства смерти своего друга и коллеги Андрея Панина в 2013 году. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:27
2020-08-28T00:15
культура
игорь миркурбанов
россия
андрей панин
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Актер и телеведущий <a href="https://ria.ru/person_igor-mirkurbanov/" target="_blank">Игорь Миркурбанов</a> в эфире канала <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PY5YY_FtKZg" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> прокомментировал обстоятельства смерти своего друга и коллеги Андрея Панина в 2013 году. "Думаю, что что-то ужасное произошло. &lt;..&gt; Андрей был в прекрасной форме. Он не пил водку. В последние годы он тщательно следил за выбором спиртных напитков. Пил только белое вино. Он очень следил за здоровьем и за своей формой", — пояснил артист. По его словам, "случиться могло что-то из ряда вон, чтобы он сорвался". Миркурбанов подозревал, что незадолго до смерти Панину "было больно", поэтому до сих пор переживает, что не смог прийти ему на помощь. Заслуженного артиста России <a href="https://ria.ru/person_Panin_Andrejj" target="_blank">Андрея Панина</a> нашли мертвым в собственной квартире с травмой головы 7 марта 2013 года. Следствие пришло к выводу, что смерть актера не была насильственной: он упал дома и сильно ударился. Тем не менее ряд друзей и поклонников актера уверены, что его убили. Панину было 50 лет.
https://ria.ru/20130402/930664578.html
После того, как увидел, какую слизь из себя стал извергать Ефремов и после того, какой дружной когортой встали на его защиту коллеги, ни один современный актёр не вызывает у меня уважения.
62
Беда любого человека, попавшего в публичную область -- вино, женщины и тщеславие. Этому подвержены все, но лишь тех, кто всегда на виду, презирают как самих себя, и даже сильнее.
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игорь миркурбанов, россия, андрей панин

"Произошло нечто ужасное". Друг рассказал о странной смерти Андрея Панина

16:27 27.08.2020 (обновлено: 00:15 28.08.2020)
35035
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Панин
Актер Андрей Панин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Актер и телеведущий Игорь Миркурбанов в эфире канала "Россия 1" прокомментировал обстоятельства смерти своего друга и коллеги Андрея Панина в 2013 году.
"Думаю, что что-то ужасное произошло. <..> Андрей был в прекрасной форме. Он не пил водку. В последние годы он тщательно следил за выбором спиртных напитков. Пил только белое вино. Он очень следил за здоровьем и за своей формой", — пояснил артист.
По его словам, "случиться могло что-то из ряда вон, чтобы он сорвался".
Миркурбанов подозревал, что незадолго до смерти Панину "было больно", поэтому до сих пор переживает, что не смог прийти ему на помощь.

"Он страдал, но это не было алкогольным забытьем. Были секунды отчаянной борьбы за жизнь. Так мне кажется, в этом есть и моя боль и неуспокоенность", — добавил актер.

Заслуженного артиста России Андрея Панина нашли мертвым в собственной квартире с травмой головы 7 марта 2013 года. Следствие пришло к выводу, что смерть актера не была насильственной: он упал дома и сильно ударился. Тем не менее ряд друзей и поклонников актера уверены, что его убили. Панину было 50 лет.
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КультураИгорь МиркурбановРоссияАндрей Панин
Популярные комментарии
После того, как увидел, какую слизь из себя стал извергать Ефремов и после того, какой дружной когортой встали на его защиту коллеги, ни один современный актёр не вызывает у меня уважения.
27 августа, 16:32
ppiligrimwl
41022017
Беда любого человека, попавшего в публичную область -- вино, женщины и тщеславие. Этому подвержены все, но лишь тех, кто всегда на виду, презирают как самих себя, и даже сильнее.
27 августа, 17:38
ИЗИгорь Земский
205003
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