https://ria.ru/20200827/panin-1576388586.html

"Произошло нечто ужасное". Друг рассказал о странной смерти Андрея Панина

Актер и телеведущий Игорь Миркурбанов в эфире канала "Россия 1" прокомментировал обстоятельства смерти своего друга и коллеги Андрея Панина в 2013 году. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:27

2020-08-27T16:27

2020-08-28T00:15

культура

игорь миркурбанов

россия

андрей панин

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Актер и телеведущий <a href="https://ria.ru/person_igor-mirkurbanov/" target="_blank">Игорь Миркурбанов</a> в эфире канала <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PY5YY_FtKZg" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> прокомментировал обстоятельства смерти своего друга и коллеги Андрея Панина в 2013 году. "Думаю, что что-то ужасное произошло. <..> Андрей был в прекрасной форме. Он не пил водку. В последние годы он тщательно следил за выбором спиртных напитков. Пил только белое вино. Он очень следил за здоровьем и за своей формой", — пояснил артист. По его словам, "случиться могло что-то из ряда вон, чтобы он сорвался". Миркурбанов подозревал, что незадолго до смерти Панину "было больно", поэтому до сих пор переживает, что не смог прийти ему на помощь. Заслуженного артиста России <a href="https://ria.ru/person_Panin_Andrejj" target="_blank">Андрея Панина</a> нашли мертвым в собственной квартире с травмой головы 7 марта 2013 года. Следствие пришло к выводу, что смерть актера не была насильственной: он упал дома и сильно ударился. Тем не менее ряд друзей и поклонников актера уверены, что его убили. Панину было 50 лет.

https://ria.ru/20130402/930664578.html

piligrimwl После того, как увидел, какую слизь из себя стал извергать Ефремов и после того, какой дружной когортой встали на его защиту коллеги, ни один современный актёр не вызывает у меня уважения. 62

Игорь Земский Беда любого человека, попавшего в публичную область -- вино, женщины и тщеславие. Этому подвержены все, но лишь тех, кто всегда на виду, презирают как самих себя, и даже сильнее. 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь миркурбанов, россия, андрей панин