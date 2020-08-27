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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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В Тюменской области более 80% объектов ЖКХ готовы к осенне-зимнему сезону
Более 80% объектов жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области готовы к осенне-зимнему периоду, на подготовку региона к отопительному сезону планируется... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:45
2020-08-27T14:45
тюменская область
александр моор
жкх
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<strong>ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Более 80% объектов жилищно-коммунального хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> готовы к осенне-зимнему периоду, на подготовку региона к отопительному сезону планируется направить около 4 миллиардов рублей, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в четверг в онлайн режиме."К началу сезона будут подготовлены свыше 1300 котельных и более 53 тысяч километров сетей. Уже сформирован необходимый запас топлива на котельных, на объектах генерации поддерживается сверхнормативный резервный запас", - привели в пресс-службе главы региона слова Моора.Он отметил, что для оперативного устранения аварийных ситуаций в области сформированы аварийно-восстановительные бригады, подготовлены запасы материалов и оборудования, осуществляется их своевременное пополнение. Чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в резерве находятся передвижные электростанции. В муниципальных образованиях продолжается работа по формированию паспортов готовности предприятий к осенне-зимнему периоду.
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александр моор, жкх

В Тюменской области более 80% объектов ЖКХ готовы к осенне-зимнему сезону

14:45 27.08.2020
134
© Константин ЧалабовРаботник коммунальной службы
Работник коммунальной службы
© Константин Чалабов
ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости. Более 80% объектов жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области готовы к осенне-зимнему периоду, на подготовку региона к отопительному сезону планируется направить около 4 миллиардов рублей, сообщил губернатор области Александр Моор на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в четверг в онлайн режиме.
"К началу сезона будут подготовлены свыше 1300 котельных и более 53 тысяч километров сетей. Уже сформирован необходимый запас топлива на котельных, на объектах генерации поддерживается сверхнормативный резервный запас", - привели в пресс-службе главы региона слова Моора.
Он отметил, что для оперативного устранения аварийных ситуаций в области сформированы аварийно-восстановительные бригады, подготовлены запасы материалов и оборудования, осуществляется их своевременное пополнение. Чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в резерве находятся передвижные электростанции. В муниципальных образованиях продолжается работа по формированию паспортов готовности предприятий к осенне-зимнему периоду.
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис
17 ноября 2015, 15:39Тюменская область
Тюменский опыт по развитию ЖКХ используют на федеральном уровнеВ Тюменской области будет создан штаб по обмену опытом в организации государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рекомендации которого будут рассматриваться на федеральном уровне, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
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Тюменская областьАлександр МоорЖКХ
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