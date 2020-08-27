https://ria.ru/20200827/otoplenie-1576383454.html

В Тюменской области более 80% объектов ЖКХ готовы к осенне-зимнему сезону

Более 80% объектов жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области готовы к осенне-зимнему периоду, на подготовку региона к отопительному сезону планируется... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:45

2020-08-27T14:45

2020-08-27T14:45

тюменская область

александр моор

жкх

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<strong>ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Более 80% объектов жилищно-коммунального хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> готовы к осенне-зимнему периоду, на подготовку региона к отопительному сезону планируется направить около 4 миллиардов рублей, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в четверг в онлайн режиме."К началу сезона будут подготовлены свыше 1300 котельных и более 53 тысяч километров сетей. Уже сформирован необходимый запас топлива на котельных, на объектах генерации поддерживается сверхнормативный резервный запас", - привели в пресс-службе главы региона слова Моора.Он отметил, что для оперативного устранения аварийных ситуаций в области сформированы аварийно-восстановительные бригады, подготовлены запасы материалов и оборудования, осуществляется их своевременное пополнение. Чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в резерве находятся передвижные электростанции. В муниципальных образованиях продолжается работа по формированию паспортов готовности предприятий к осенне-зимнему периоду.

https://ria.ru/20151117/1322805125.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, жкх