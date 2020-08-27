В Тюменской области более 80% объектов ЖКХ готовы к осенне-зимнему сезону
© Константин ЧалабовРаботник коммунальной службы
© Константин Чалабов
ТЮМЕНЬ, 27 авг - РИА Новости. Более 80% объектов жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области готовы к осенне-зимнему периоду, на подготовку региона к отопительному сезону планируется направить около 4 миллиардов рублей, сообщил губернатор области Александр Моор на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в четверг в онлайн режиме.
"К началу сезона будут подготовлены свыше 1300 котельных и более 53 тысяч километров сетей. Уже сформирован необходимый запас топлива на котельных, на объектах генерации поддерживается сверхнормативный резервный запас", - привели в пресс-службе главы региона слова Моора.
Он отметил, что для оперативного устранения аварийных ситуаций в области сформированы аварийно-восстановительные бригады, подготовлены запасы материалов и оборудования, осуществляется их своевременное пополнение. Чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в резерве находятся передвижные электростанции. В муниципальных образованиях продолжается работа по формированию паспортов готовности предприятий к осенне-зимнему периоду.
17 ноября 2015, 15:39Тюменская областьТюменский опыт по развитию ЖКХ используют на федеральном уровнеВ Тюменской области будет создан штаб по обмену опытом в организации государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рекомендации которого будут рассматриваться на федеральном уровне, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.