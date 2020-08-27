https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576371694.html

Тихановская заявила, что оппозиция пойдет до конца

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что протесты в республике не выдыхаются, она заявляет, что сторонники оппозиции пойдут... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:43

2020-08-27T11:43

2020-08-27T11:43

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> считает, что протесты в республике не выдыхаются, она заявляет, что сторонники оппозиции пойдут до конца.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Сама Тихановская сейчас находится в <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a>.Политик также пообещала, что протесты в стране останутся мирными. "Белорусы - мирный народ, и мы не будем переходить эту грань ни в коем случае. Люди хотят одного: чтобы Лукашенко ушел, и мы этого добьемся путем мирной демонстрации и забастовок", - подчеркнул она.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576323425.html

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

Vanya Duplin Она будет шиковать в Литве в безопасности, а "мясо" попадать под раздачу в Белоруссии. Какая умница! 85

Eugene Citizen До чьего конца она пойдёт? :-) 64

21

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире