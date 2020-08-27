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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576371694.html
Тихановская заявила, что оппозиция пойдет до конца
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что протесты в республике не выдыхаются, она заявляет, что сторонники оппозиции пойдут... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:43
2020-08-27T11:43
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> считает, что протесты в республике не выдыхаются, она заявляет, что сторонники оппозиции пойдут до конца.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Сама Тихановская сейчас находится в <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a>.Политик также пообещала, что протесты в стране останутся мирными. "Белорусы - мирный народ, и мы не будем переходить эту грань ни в коем случае. Люди хотят одного: чтобы Лукашенко ушел, и мы этого добьемся путем мирной демонстрации и забастовок", - подчеркнул она.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576323425.html
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
Она будет шиковать в Литве в безопасности, а "мясо" попадать под раздачу в Белоруссии. Какая умница!
85
До чьего конца она пойдёт? :-)
64
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская заявила, что оппозиция пойдет до конца

11:43 27.08.2020
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© AP Photo / Sergei GritsКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что протесты в республике не выдыхаются, она заявляет, что сторонники оппозиции пойдут до конца.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Сама Тихановская сейчас находится в Литве.

"Протесты не выдыхаются, они идут своим чередом. Конечно, в течение недели где-то степень накала может понижаться, но на выходных все вернется в свое русло. И главная причина тому, что люди больше не готовы принимать бывшего президента, они утратили к нему доверие, мы будем идти до победы", - сказала она в эфире "Эха Москвы".

Политик также пообещала, что протесты в стране останутся мирными. "Белорусы - мирный народ, и мы не будем переходить эту грань ни в коем случае. Люди хотят одного: чтобы Лукашенко ушел, и мы этого добьемся путем мирной демонстрации и забастовок", - подчеркнул она.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
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Обсудить 21
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Она будет шиковать в Литве в безопасности, а "мясо" попадать под раздачу в Белоруссии. Какая умница!
27 августа, 11:45
Vanya Duplin
7640203
До чьего конца она пойдёт? :-)
27 августа, 11:46
Eugene Citizen
47130202
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