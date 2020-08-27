Тихановская заявила, что оппозиция пойдет до конца
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© AP Photo / Sergei GritsКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что протесты в республике не выдыхаются, она заявляет, что сторонники оппозиции пойдут до конца.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Сама Тихановская сейчас находится в Литве.
"Протесты не выдыхаются, они идут своим чередом. Конечно, в течение недели где-то степень накала может понижаться, но на выходных все вернется в свое русло. И главная причина тому, что люди больше не готовы принимать бывшего президента, они утратили к нему доверие, мы будем идти до победы", - сказала она в эфире "Эха Москвы".
Политик также пообещала, что протесты в стране останутся мирными. "Белорусы - мирный народ, и мы не будем переходить эту грань ни в коем случае. Люди хотят одного: чтобы Лукашенко ушел, и мы этого добьемся путем мирной демонстрации и забастовок", - подчеркнул она.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
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