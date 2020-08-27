https://ria.ru/20200827/obstrel-1576403979.html

При обстреле автобуса под Харьковом пострадали четыре человека

Украинские правоохранители открыли еще одно уголовное дело по факту обстрела автобуса с людьми на трассе Киев-Харьков, задержаны 14 подозреваемых, сообщила... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T22:20

2020-08-27T22:20

2020-08-27T22:39

обстрел автобуса под харьковом

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

верховная рада украины

харьков

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Украинские правоохранители открыли еще одно уголовное дело по факту обстрела автобуса с людьми на трассе Киев-Харьков, задержаны 14 подозреваемых, сообщила пресс-служба областного управления полиции в четверг вечером.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело)."Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту стрельбы под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a>. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении областного управления полиции в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>.Также в ведомстве уточнили, что в результате нападения пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Все пострадавшие находятся в больнице."В результате происшествия четыре человека доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль", - добавили в полиции.

https://ria.ru/20200827/natskorpus-1576403415.html

https://ria.ru/20200312/1568502066.html

харьков

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел автобуса под харьковом, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, харьков, украина, в мире