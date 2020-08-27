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На Украине задержали подозреваемых в обстреле автобуса с оппозиционерами
Украинские правоохранители задержали людей, которые обстреляли автобус на трассе Киев-Харьков, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T21:14
2020-08-27T22:39
обстрел автобуса под харьковом
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
верховная рада украины
харьков
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Украинские правоохранители задержали людей, которые обстреляли автобус на трассе Киев-Харьков, сообщил замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank" data-auto="true">Антон Геращенко</a>.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". Сначала он сказал, что есть погибшие, а позднее уточнил, что погибших нет, два человека получили тяжелые огнестрельные ранения и находятся в тяжелом состоянии. По его словам, несколько человек похищены. Позднее в полиции заявили, что погибших и похищенных нет, пострадали два человека: один ранен в руку, второй – в ногу, предварительно, из травматического оружия, они госпитализированы. Заведено уголовное дело о хулиганстве."Сегодня на трассе Харьков-Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе Харьковской области", - <a href="https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3239146649505493" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>Геращенко в своем аккаунте в соцсети Facebook.В полиции ранее рассказали, что вблизи поселка Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За жизнь", и заставили его остановиться. Отмечалось, что несколько человек из травматического оружия обстреляли этот микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.
https://ria.ru/20200312/1568502066.html
https://ria.ru/20200716/1574464849.html
Наградят и отпустят. Это ж Бандэрия.
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харьков
украина
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обстрел автобуса под харьковом, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, харьков, украина, в мире

На Украине задержали подозреваемых в обстреле автобуса с оппозиционерами

21:14 27.08.2020 (обновлено: 22:39 27.08.2020)
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Автобус, на котором передвигались члены общественного движения "Патриоты - За Жизнь". Стоп-кадр видео очевидца
Автобус, на котором передвигались члены общественного движения Патриоты - За Жизнь. Стоп-кадр видео очевидца
КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали людей, которые обстреляли автобус на трассе Киев-Харьков, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". Сначала он сказал, что есть погибшие, а позднее уточнил, что погибших нет, два человека получили тяжелые огнестрельные ранения и находятся в тяжелом состоянии. По его словам, несколько человек похищены. Позднее в полиции заявили, что погибших и похищенных нет, пострадали два человека: один ранен в руку, второй – в ногу, предварительно, из травматического оружия, они госпитализированы. Заведено уголовное дело о хулиганстве.
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"Сегодня на трассе Харьков-Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе Харьковской области", - написал Геращенко в своем аккаунте в соцсети Facebook.
В полиции ранее рассказали, что вблизи поселка Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За жизнь", и заставили его остановиться. Отмечалось, что несколько человек из травматического оружия обстреляли этот микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.
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Обстрел автобуса под ХарьковомОппозиционная платформа - За жизньИлья КиваВерховная Рада УкраиныХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Наградят и отпустят. Это ж Бандэрия.
27 августа, 21:26
YSYakov Safiulin
540200
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