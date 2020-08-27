https://ria.ru/20200827/obstrel-1576402971.html

На Украине задержали подозреваемых в обстреле автобуса с оппозиционерами

Украинские правоохранители задержали людей, которые обстреляли автобус на трассе Киев-Харьков, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T21:14

2020-08-27T21:14

2020-08-27T22:39

обстрел автобуса под харьковом

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

верховная рада украины

харьков

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Украинские правоохранители задержали людей, которые обстреляли автобус на трассе Киев-Харьков, сообщил замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank" data-auto="true">Антон Геращенко</a>.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". Сначала он сказал, что есть погибшие, а позднее уточнил, что погибших нет, два человека получили тяжелые огнестрельные ранения и находятся в тяжелом состоянии. По его словам, несколько человек похищены. Позднее в полиции заявили, что погибших и похищенных нет, пострадали два человека: один ранен в руку, второй – в ногу, предварительно, из травматического оружия, они госпитализированы. Заведено уголовное дело о хулиганстве."Сегодня на трассе Харьков-Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе Харьковской области", - <a href="https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3239146649505493" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>Геращенко в своем аккаунте в соцсети Facebook.В полиции ранее рассказали, что вблизи поселка Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители общественной организации "За жизнь", и заставили его остановиться. Отмечалось, что несколько человек из травматического оружия обстреляли этот микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

https://ria.ru/20200312/1568502066.html

https://ria.ru/20200716/1574464849.html

Yakov Safiulin Наградят и отпустят. Это ж Бандэрия. 11

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харьков

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел автобуса под харьковом, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, харьков, украина, в мире