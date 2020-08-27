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Полиция проверит инцидент с обстрелом автобуса под Харьковом
Украинские правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в районе города Люботин Харьковской области, на месте находится руководство полиции области и... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:15
2020-08-27T22:39
обстрел автобуса под харьковом
илья кива
верховная рада украины
харьковская область
харьков
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Украинские правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в районе города Люботин <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, на месте находится руководство полиции области и следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.В четверг депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что автобус с участниками общественного движения "Патриоты - За Жизнь" обстреляли из автоматов на трассе Киев-Харьков, нападавшие похитили нескольких человек."Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в районе города Люботин. На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы в соцсети Facebook.
харьковская область
харьков
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обстрел автобуса под харьковом, илья кива, верховная рада украины, харьковская область, харьков, украина, в мире

Полиция проверит инцидент с обстрелом автобуса под Харьковом

20:15 27.08.2020 (обновлено: 22:39 27.08.2020)
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Автобус, на котором передвигались члены общественного движения "Патриоты - За Жизнь". Стоп-кадр видео очевидца
Автобус, на котором передвигались члены общественного движения Патриоты - За Жизнь. Стоп-кадр видео очевидца
КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Украинские правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в районе города Люботин Харьковской области, на месте находится руководство полиции области и следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
В четверг депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что автобус с участниками общественного движения "Патриоты - За Жизнь" обстреляли из автоматов на трассе Киев-Харьков, нападавшие похитили нескольких человек.
"Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в районе города Люботин. На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы в соцсети Facebook.
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Обстрел автобуса под ХарьковомИлья КиваВерховная Рада УкраиныХарьковская областьХарьковУкраинаВ мире
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