https://ria.ru/20200827/obstrel-1576401504.html

Полиция проверит инцидент с обстрелом автобуса под Харьковом

Украинские правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в районе города Люботин Харьковской области, на месте находится руководство полиции области и... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T20:15

2020-08-27T20:15

2020-08-27T22:39

обстрел автобуса под харьковом

илья кива

верховная рада украины

харьковская область

харьков

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Украинские правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в районе города Люботин <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, на месте находится руководство полиции области и следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.В четверг депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что автобус с участниками общественного движения "Патриоты - За Жизнь" обстреляли из автоматов на трассе Киев-Харьков, нападавшие похитили нескольких человек."Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в районе города Люботин. На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы в соцсети Facebook.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел автобуса под харьковом, илья кива, верховная рада украины, харьковская область, харьков, украина, в мире