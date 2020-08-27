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МИД опроверг сообщения о переговорах по обмену американцев на россиян
Публикации о якобы ведущихся переговорах между Москвой и Вашингтоном по обмену американских граждан на россиян не соответствуют действительности, заявила... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:20
2020-08-27T16:35
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Публикации о якобы ведущихся переговорах между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> по обмену американских граждан на россиян не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."В последнее время в СМИ регулярно появляются публикации о подготовке обмена американских граждан, в том числе недавно осужденного в России <a href="http://ria.ru/person_pol-uilan/" target="_blank" data-auto="true">Пола Уилана</a>, на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах. Как ранее уже отмечалось представителями руководства министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге в четверг.Что касается отбывающих наказание в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> российских граждан, в марте глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> направил устное послание в адрес госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>, в котором содержится призыв к Вашингтону освободить их по гуманитарным соображениям ввиду распространения коронавируса, отметила официальный представитель ведомства.
https://ria.ru/20200619/1573208072.html
россия
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД опроверг сообщения о переговорах по обмену американцев на россиян

16:20 27.08.2020 (обновлено: 16:35 27.08.2020)
479
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Публикации о якобы ведущихся переговорах между Москвой и Вашингтоном по обмену американских граждан на россиян не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В последнее время в СМИ регулярно появляются публикации о подготовке обмена американских граждан, в том числе недавно осужденного в России Пола Уилана, на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах. Как ранее уже отмечалось представителями руководства министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Что касается отбывающих наказание в США российских граждан, в марте глава МИД РФ Сергей Лавров направил устное послание в адрес госсекретаря Майка Помпео, в котором содержится призыв к Вашингтону освободить их по гуманитарным соображениям ввиду распространения коронавируса, отметила официальный представитель ведомства.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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