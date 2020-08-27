https://ria.ru/20200827/obmen-1576389206.html

МИД опроверг сообщения о переговорах по обмену американцев на россиян

Публикации о якобы ведущихся переговорах между Москвой и Вашингтоном по обмену американских граждан на россиян не соответствуют действительности, заявила... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:20

2020-08-27T16:20

2020-08-27T16:35

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Публикации о якобы ведущихся переговорах между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> по обмену американских граждан на россиян не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."В последнее время в СМИ регулярно появляются публикации о подготовке обмена американских граждан, в том числе недавно осужденного в России <a href="http://ria.ru/person_pol-uilan/" target="_blank" data-auto="true">Пола Уилана</a>, на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах. Как ранее уже отмечалось представителями руководства министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге в четверг.Что касается отбывающих наказание в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> российских граждан, в марте глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> направил устное послание в адрес госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>, в котором содержится призыв к Вашингтону освободить их по гуманитарным соображениям ввиду распространения коронавируса, отметила официальный представитель ведомства.

https://ria.ru/20200619/1573208072.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире