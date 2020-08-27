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Когда недосып может быть полезен
Уменьшение количества часов сна может помочь найти решение некоторых жизненных проблем, рассказала радио Sputnik клинический психолог Люция Сулейманова. По ее... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T02:01
2020-08-27T02:24
здоровье - общество
сон
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Уменьшение количества часов <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сна</a> может помочь найти решение некоторых жизненных проблем, рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200827/son-1576342878.html">радио Sputnik</a> клинический психолог Люция Сулейманова. По ее словам, недосып – это эффективный способ активизировать мозг для поиска выхода из сложной ситуации, но у этого приема есть ограничение.Недосып вводит организм человека в состояние стресса, что можно выгодно использовать в работе или для поиска выхода из проблемных ситуаций. Люция Сулейманова уверяет, что в такие моменты мозг работает активнее всего, и в голове может родиться творческое решение насущных проблем. Главным ограничителем такого способа ускорить работу мозга является время. Человек может хоть всю жизнь спать всего по несколько часов в день, но творческая активизация мозга на фоне стресса – это разовое явление. "Надо учитывать один очень важный момент – бессонница активизирует состояние острого стресса. Если он будет продолжаться очень долго, то это может перейти в стадию хронического стресса. В этой ситуации мы не сможем дальше поддерживать и управлять теми проектами, которые мы себе уже успели организовать в таком состоянии", – рассказала Люция Сулейманова в интервью радио Sputnik.Здоровым считается сон продолжительностью 8 часов. Уменьшение этого количества для активизации работы мозга возможно, но после обязательно должен идти процесс восстановления режима отдыха.
https://ria.ru/20200723/1574757799.html
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здоровье - общество, сон, общество

Когда недосып может быть полезен

02:01 27.08.2020 (обновлено: 02:24 27.08.2020)
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© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение
© Depositphotos / piotr_marcinski
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уменьшение количества часов сна может помочь найти решение некоторых жизненных проблем, рассказала радио Sputnik клинический психолог Люция Сулейманова. По ее словам, недосып – это эффективный способ активизировать мозг для поиска выхода из сложной ситуации, но у этого приема есть ограничение.
Недосып вводит организм человека в состояние стресса, что можно выгодно использовать в работе или для поиска выхода из проблемных ситуаций. Люция Сулейманова уверяет, что в такие моменты мозг работает активнее всего, и в голове может родиться творческое решение насущных проблем.
"При остром стрессе идет подавление функций сна. Есть исследование, показывающее, что недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность. В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем. Это активизирует предпринимательскую активность, то есть поиск нестандартных и творческих решений в каких-то ситуациях", – объяснила в эфире радио Sputnik клинический психолог.
Главным ограничителем такого способа ускорить работу мозга является время. Человек может хоть всю жизнь спать всего по несколько часов в день, но творческая активизация мозга на фоне стресса – это разовое явление.
"Надо учитывать один очень важный момент – бессонница активизирует состояние острого стресса. Если он будет продолжаться очень долго, то это может перейти в стадию хронического стресса. В этой ситуации мы не сможем дальше поддерживать и управлять теми проектами, которые мы себе уже успели организовать в таком состоянии", – рассказала Люция Сулейманова в интервью радио Sputnik.
Здоровым считается сон продолжительностью 8 часов. Уменьшение этого количества для активизации работы мозга возможно, но после обязательно должен идти процесс восстановления режима отдыха.
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