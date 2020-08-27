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https://ria.ru/20200827/natskorpus-1576403415.html
Украинский "Нацкорпус" отверг причастность к нападению на автобус
Украинская партия "Национальный корпус" отрицает свою причастность к нападению на автобус на трассе Киев-Харьков, сообщила пресс-служба политсилы. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T21:38
2020-08-27T22:39
обстрел автобуса под харьковом
оппозиционная платформа - за жизнь
партия национальный корпус (украина)
илья кива
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Украинская партия "<a href="https://ria.ru/organization_Partija_Nacionalnyjj_korpus_Ukraina" target="_blank">Национальный корпус</a>" отрицает свою причастность к нападению на автобус на трассе Киев-Харьков, сообщила пресс-служба политсилы.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело)."Политическая партия Национальный корпус, так же как и полк "Азов" (батальон, против которого в России возбуждено уголовное дело – ред.), ... не причастны к избиению титушек Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков", - говорится в сообщении в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> партии.Сначала Кива заявлял, что в инциденте с обстрелом автобуса есть погибшие, а позднее уточнил, что погибших нет, два человека получили тяжелые огнестрельные ранения. По его словам, несколько человек похищены. В полиции заявили, что погибших и похищенных нет, пострадали два человека: один ранен в руку, второй – в ногу, предварительно, из травматического оружия, они госпитализированы. Заведено уголовное дело о хулиганстве.Общественное движение "Патриоты - За жизнь" было создано партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" в июне. По заявлению Кивы, основные задачи движения - разрешение конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.
https://ria.ru/20200713/1574273415.html
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обстрел автобуса под харьковом, оппозиционная платформа - за жизнь, партия национальный корпус (украина), илья кива, украина, в мире

Украинский "Нацкорпус" отверг причастность к нападению на автобус

21:38 27.08.2020 (обновлено: 22:39 27.08.2020)
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© Фото : аккаунт депутата Верховной рады Ильи КивыАвтобус, на котором передвигались члены общественного движения "Патриоты - За Жизнь"
Автобус, на котором передвигались члены общественного движения Патриоты - За Жизнь
© Фото : аккаунт депутата Верховной рады Ильи Кивы
КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Украинская партия "Национальный корпус" отрицает свою причастность к нападению на автобус на трассе Киев-Харьков, сообщила пресс-служба политсилы.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело).
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"Политическая партия Национальный корпус, так же как и полк "Азов" (батальон, против которого в России возбуждено уголовное дело – ред.), ... не причастны к избиению титушек Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков", - говорится в сообщении в Telegram партии.
Сначала Кива заявлял, что в инциденте с обстрелом автобуса есть погибшие, а позднее уточнил, что погибших нет, два человека получили тяжелые огнестрельные ранения. По его словам, несколько человек похищены. В полиции заявили, что погибших и похищенных нет, пострадали два человека: один ранен в руку, второй – в ногу, предварительно, из травматического оружия, они госпитализированы. Заведено уголовное дело о хулиганстве.
Общественное движение "Патриоты - За жизнь" было создано партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" в июне. По заявлению Кивы, основные задачи движения - разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.
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Обстрел автобуса под ХарьковомОппозиционная платформа - За жизньПартия Национальный корпус (Украина)Илья КиваУкраинаВ мире
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