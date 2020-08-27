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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Из-за глобализации Россия стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения "стратегического сдерживания". Такое... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T06:21
2020-08-27T11:07
брэдфорд дисмьюкс
россия
военно-морские силы сша
нато
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Из-за глобализации Россия стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения "стратегического сдерживания". Такое мнение ветерана <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>, автора книги "Советская военно-морская дипломатия" <a href="https://ria.ru/person_bredford-dismyuks/" target="_blank">Брэдфорда Дисмьюкса</a> приводит портал <a href="https://cliosmusings.blog/2020/08/25/global-embargo-vs-russia-3-2-20/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Clio’s Musings</a>.Дисмьюкс отмечает важность торгового флота для России, которая, по его словам, занимает второе место после <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по количеству торговых судов под национальным флагом. Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической "агрессии" со стороны России <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами."Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном", — заявил Дисмьюкс.По его мнению, блокада оставит Россию без возможности использовать Мировой океан в глобальном масштабе в любых целях - военных или гражданских. По замыслу Дисмьюкса, американский флот будет выслеживать российские суда в арктических водах, флоты европейских стран - в морях, омывающих Европу, а союзники <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в Тихоокеанском регионе — <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a> — станут блокировать восточные порты России.Дисмьюкс заключил, что для выведения из строя российских торговых судов потребуется новый вид оружия, идеально подходящий для поражения двигателей без человеческих жертв или значительного ущерба для самих кораблей.
https://ria.ru/20200821/submarina-1576072730.html
https://ria.ru/20200711/1574170539.html
Этому больше не наливать.......
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Ой! Ой! Ой! Парень забыл про "Посейдон" которым можно смыть кого угодно, сколько угодно и где угодно!
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брэдфорд дисмьюкс, россия, военно-морские силы сша, нато, безопасность, в мире

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

06:21 27.08.2020 (обновлено: 11:07 27.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Из-за глобализации Россия стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения "стратегического сдерживания". Такое мнение ветерана ВМС США, автора книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкса приводит портал Clio’s Musings.

"Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти", — утверждает он.

Дисмьюкс отмечает важность торгового флота для России, которая, по его словам, занимает второе место после Китая по количеству торговых судов под национальным флагом. Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической "агрессии" со стороны России НАТО должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами.
"Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном", — заявил Дисмьюкс.
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По его мнению, блокада оставит Россию без возможности использовать Мировой океан в глобальном масштабе в любых целях - военных или гражданских. По замыслу Дисмьюкса, американский флот будет выслеживать российские суда в арктических водах, флоты европейских стран - в морях, омывающих Европу, а союзники США в Тихоокеанском регионе — Япония и Южная Корея — станут блокировать восточные порты России.

"Это означало бы похоронить надежды России извлечь выгоду из экспорта сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции. <…> Все западные военно-морские силы, наряду с наземной военной мощью, должны обеспечивать блокаду до тех пор, пока Россия не согласится на восстановление статус-кво", — заявил он.

Дисмьюкс заключил, что для выведения из строя российских торговых судов потребуется новый вид оружия, идеально подходящий для поражения двигателей без человеческих жертв или значительного ущерба для самих кораблей.
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Брэдфорд ДисмьюксРоссияВоенно-морские силы СШАНАТОБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Этому больше не наливать.......
27 августа, 06:49
Арсений Новиков
3331011004
Ой! Ой! Ой! Парень забыл про "Посейдон" которым можно смыть кого угодно, сколько угодно и где угодно!
27 августа, 06:45
KKostikov64
319153309
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