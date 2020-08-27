https://ria.ru/20200827/nato-1576362336.html

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Из-за глобализации Россия стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения "стратегического сдерживания". Такое... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T06:21

2020-08-27T06:21

2020-08-27T11:07

брэдфорд дисмьюкс

россия

военно-морские силы сша

нато

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Из-за глобализации Россия стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения "стратегического сдерживания". Такое мнение ветерана <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>, автора книги "Советская военно-морская дипломатия" <a href="https://ria.ru/person_bredford-dismyuks/" target="_blank">Брэдфорда Дисмьюкса</a> приводит портал <a href="https://cliosmusings.blog/2020/08/25/global-embargo-vs-russia-3-2-20/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Clio’s Musings</a>.Дисмьюкс отмечает важность торгового флота для России, которая, по его словам, занимает второе место после <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по количеству торговых судов под национальным флагом. Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической "агрессии" со стороны России <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами."Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном", — заявил Дисмьюкс.По его мнению, блокада оставит Россию без возможности использовать Мировой океан в глобальном масштабе в любых целях - военных или гражданских. По замыслу Дисмьюкса, американский флот будет выслеживать российские суда в арктических водах, флоты европейских стран - в морях, омывающих Европу, а союзники <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в Тихоокеанском регионе — <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a> — станут блокировать восточные порты России.Дисмьюкс заключил, что для выведения из строя российских торговых судов потребуется новый вид оружия, идеально подходящий для поражения двигателей без человеческих жертв или значительного ущерба для самих кораблей.

https://ria.ru/20200821/submarina-1576072730.html

https://ria.ru/20200711/1574170539.html

Арсений Новиков Этому больше не наливать....... 452

Kostikov64 Ой! Ой! Ой! Парень забыл про "Посейдон" которым можно смыть кого угодно, сколько угодно и где угодно! 364

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брэдфорд дисмьюкс, россия, военно-морские силы сша, нато, безопасность, в мире