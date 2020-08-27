Источник сообщил о местонахождении бывшего президента Мали
Объявивший об отставке президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
НУАКШОТ (Мавритания), 27 авг - РИА Новости. Свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта не находится под домашним арестом, охрана вокруг его резиденции необходима для обеспечения безопасности, заявил РИА Новости малийский военный источник.
Ранее портал Jeune Afrique передал со ссылкой на семью президента, что мятежники отпустили его в ночь на четверг. Кейта был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро в пригороде столице Бамако, которая охраняется мятежниками.
"Власти Мали больше не содержат под арестом свергнутого президента, его доставили в резиденцию в Себеникоро утром в четверг", - подтвердил источник. "Резиденция находится в настоящее время под наблюдением сил безопасности исключительно ради обеспечения его безопасности, это не домашний арест", - сказал он.
Источник также сообщил, что другие представители руководства страны, арестованные в ходе переворота, не были отпущены на свободу.
Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений, возглавляющая которые оппозиционная партия "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил Мали" (M5-RFP) требовала отставки Кейта. В среду состоялась первая официальная встреча путчистов и представителей M5-RFP.
Мятеж начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. В опубликованном 20 августа заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.
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