https://ria.ru/20200827/myatezh-1576395259.html

Источник сообщил о местонахождении бывшего президента Мали

Свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта не находится под домашним арестом, охрана вокруг его резиденции необходима для обеспечения безопасности, заявил... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:42

2020-08-27T17:42

2020-08-27T17:42

мятеж военных в мали

ибрагим бубакар кейта

бамако

мали

в мире

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<strong>НУАКШОТ (Мавритания), 27 авг - РИА Новости.</strong> Свергнутый президент Мали <a href="http://ria.ru/person_Ibragim_Bubakar_Kejjta/" target="_blank" data-auto="true">Ибрагим Бубакар Кейта</a> не находится под домашним арестом, охрана вокруг его резиденции необходима для обеспечения безопасности, заявил РИА Новости малийский военный источник.Ранее портал <a href="https://www.jeuneafrique.com/1035224/politique/mali-ibrahim-boubacar-keita-a-ete-libere/" target="_blank">Jeune Afrique</a> передал со ссылкой на семью президента, что мятежники отпустили его в ночь на четверг. Кейта был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро в пригороде столице <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>, которая охраняется мятежниками.Источник также сообщил, что другие представители руководства страны, арестованные в ходе переворота, не были отпущены на свободу.Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений, возглавляющая которые оппозиционная партия "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил Мали" (M5-RFP) требовала отставки Кейта. В среду состоялась первая официальная встреча путчистов и представителей M5-RFP.Мятеж начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. В опубликованном 20 августа заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.

https://ria.ru/20200822/prichastnost-1576125740.html

https://ria.ru/20200822/mali-1576146027.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, ибрагим бубакар кейта, бамако, мали, в мире