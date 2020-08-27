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https://ria.ru/20200827/mvd-1576351913.html
В НАО полицейский спас людей из перевернувшейся лодки
В Ненецком автономном округе сержант полиции с товарищем пришли на помощь людям в перевернувшейся лодке. Утопающие уже выбились из сил, пытаясь спастись: они... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T08:00
2020-08-27T12:59
хорошие новости
хорошие новости
ненецкий автономный округ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В Ненецком автономном округе сержант полиции с товарищем пришли на помощь людям в перевернувшейся лодке. Утопающие уже выбились из сил, пытаясь спастись: они держались за выпавшие из судна предметы, и, если бы не решительные действия молодых людей, все могло бы закончиться трагедией, сообщили в пресс-службе МВД России.Заметив в воде пятерых мужчин, полицейский незамедлительно вызвал спасателей, после чего на собственной лодке направился с другом к месту происшествия. К приезду сотрудников МЧС троих пострадавших уже удалось достать из воды."Один человек выбрался сам. Второму бросили спасательный жилет, но его снесло ветром, человек не смог его схватить. Троих мы вытащили на свою лодку. Потом подъехали спасатели, вытащили человека, который был уже без признаков жизни. Нам физической силы не хватило бы его спасти, могла перевернуться и наша лодка", — рассказал сержант Александр Маслов.В пресс-службе ведомства отметили, что Маслов служит в органах внутренних дел с 2018 года и у него уже есть опыт спасения людей.
https://ria.ru/20200818/1575913766.html
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хорошие новости, ненецкий автономный округ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)

В НАО полицейский спас людей из перевернувшейся лодки

08:00 27.08.2020 (обновлено: 12:59 27.08.2020)
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© Фото : Умвд России-По-Ненецкому-Автономному-округуАлександр Маслов и Евгений Борисевич
Александр Маслов и Евгений Борисевич
© Фото : Умвд России-По-Ненецкому-Автономному-округу
Александр Маслов и Евгений Борисевич
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Ненецком автономном округе сержант полиции с товарищем пришли на помощь людям в перевернувшейся лодке. Утопающие уже выбились из сил, пытаясь спастись: они держались за выпавшие из судна предметы, и, если бы не решительные действия молодых людей, все могло бы закончиться трагедией, сообщили в пресс-службе МВД России.
Заметив в воде пятерых мужчин, полицейский незамедлительно вызвал спасателей, после чего на собственной лодке направился с другом к месту происшествия. К приезду сотрудников МЧС троих пострадавших уже удалось достать из воды.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
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"Один человек выбрался сам. Второму бросили спасательный жилет, но его снесло ветром, человек не смог его схватить. Троих мы вытащили на свою лодку. Потом подъехали спасатели, вытащили человека, который был уже без признаков жизни. Нам физической силы не хватило бы его спасти, могла перевернуться и наша лодка", — рассказал сержант Александр Маслов.
В пресс-службе ведомства отметили, что Маслов служит в органах внутренних дел с 2018 года и у него уже есть опыт спасения людей.
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Хорошие новостиХорошие новостиНенецкий автономный округМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
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