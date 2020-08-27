https://ria.ru/20200827/mvd-1576351913.html

В НАО полицейский спас людей из перевернувшейся лодки

В Ненецком автономном округе сержант полиции с товарищем пришли на помощь людям в перевернувшейся лодке. Утопающие уже выбились из сил, пытаясь спастись: они... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T08:00

2020-08-27T08:00

2020-08-27T12:59

хорошие новости

хорошие новости

ненецкий автономный округ

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576371665_54:0:1775:968_1400x0_80_0_0_7d8c18c3e9d91f58aacc9fae612406a5.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В Ненецком автономном округе сержант полиции с товарищем пришли на помощь людям в перевернувшейся лодке. Утопающие уже выбились из сил, пытаясь спастись: они держались за выпавшие из судна предметы, и, если бы не решительные действия молодых людей, все могло бы закончиться трагедией, сообщили в пресс-службе МВД России.Заметив в воде пятерых мужчин, полицейский незамедлительно вызвал спасателей, после чего на собственной лодке направился с другом к месту происшествия. К приезду сотрудников МЧС троих пострадавших уже удалось достать из воды."Один человек выбрался сам. Второму бросили спасательный жилет, но его снесло ветром, человек не смог его схватить. Троих мы вытащили на свою лодку. Потом подъехали спасатели, вытащили человека, который был уже без признаков жизни. Нам физической силы не хватило бы его спасти, могла перевернуться и наша лодка", — рассказал сержант Александр Маслов.В пресс-службе ведомства отметили, что Маслов служит в органах внутренних дел с 2018 года и у него уже есть опыт спасения людей.

https://ria.ru/20200818/1575913766.html

ненецкий автономный округ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, ненецкий автономный округ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)