Младшеклассникам могут разрешить оставлять учебники в школах
12:35 27.08.2020 (обновлено: 12:39 27.08.2020)
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Учитель в школьном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила рассмотреть возможность того, чтобы ученики младших классов могли оставлять учебники в школе и не носить тяжелые рюкзаки.
"Было бы правильно хотя бы в начальной школе предусмотреть возможность оставлять что-то в школе и облегчить ребятишкам ношу. Кстати, одно время моя дочка ходила в школу с сумкой-тележкой на колесах", - рассказала Кузнецова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что считает тяжелые школьные рюкзаки проблемой, которую надо решать.
"Очень тяжёлые рюкзаки, у нас в семье их уже пять! Учебников много, сейчас ещё и рабочие тетради достаточно увесистые, а если ещё набрать кучу ручек, как девчонки любят, то уже и не поднимешь портфель", - добавила детский омбудсмен.
При этом Кузнецова не считает выходом из ситуации электронные учебники.
"А куда же тогда закладку класть? Нет, конечно, учебники не стоит списывать со счетов. Все-таки нужно держать в руках книгу, листать её, учить бережному отношению к ней. Это всё должно быть в наших школах, у наших детей. Хотя современные технологии обязательно надо использовать!" - сказала детский омбудсмен.