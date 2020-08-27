https://ria.ru/20200827/mladsheklassniki-1576374051.html

Младшеклассникам могут разрешить оставлять учебники в школах

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила рассмотреть возможность того, чтобы ученики младших классов могли оставлять... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:35

2020-08-27T12:35

2020-08-27T12:39

социальный навигатор

сн_образование

анна кузнецова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/04/1527360437_0:107:2001:1232_1400x0_80_0_0_95dbe71f2a26644e5e1c2ae3e59e6f2d.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> предложила рассмотреть возможность того, чтобы ученики младших классов могли оставлять учебники в школе и не носить тяжелые рюкзаки.Она отметила, что считает тяжелые школьные рюкзаки проблемой, которую надо решать."Очень тяжёлые рюкзаки, у нас в семье их уже пять! Учебников много, сейчас ещё и рабочие тетради достаточно увесистые, а если ещё набрать кучу ручек, как девчонки любят, то уже и не поднимешь портфель", - добавила детский омбудсмен.При этом Кузнецова не считает выходом из ситуации электронные учебники.

https://ria.ru/20200703/1573835950.html

https://ria.ru/20200827/shkola-1576364530.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анна кузнецова, общество