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Младшеклассникам могут разрешить оставлять учебники в школах
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила рассмотреть возможность того, чтобы ученики младших классов могли оставлять... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:35
2020-08-27T12:39
социальный навигатор
сн_образование
анна кузнецова
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> предложила рассмотреть возможность того, чтобы ученики младших классов могли оставлять учебники в школе и не носить тяжелые рюкзаки.Она отметила, что считает тяжелые школьные рюкзаки проблемой, которую надо решать."Очень тяжёлые рюкзаки, у нас в семье их уже пять! Учебников много, сейчас ещё и рабочие тетради достаточно увесистые, а если ещё набрать кучу ручек, как девчонки любят, то уже и не поднимешь портфель", - добавила детский омбудсмен.При этом Кузнецова не считает выходом из ситуации электронные учебники.
https://ria.ru/20200703/1573835950.html
https://ria.ru/20200827/shkola-1576364530.html
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социальный навигатор, сн_образование, анна кузнецова, общество

Младшеклассникам могут разрешить оставлять учебники в школах

12:35 27.08.2020 (обновлено: 12:39 27.08.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчитель в школьном кабинете
Учитель в школьном кабинете
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Учитель в школьном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила рассмотреть возможность того, чтобы ученики младших классов могли оставлять учебники в школе и не носить тяжелые рюкзаки.
"Было бы правильно хотя бы в начальной школе предусмотреть возможность оставлять что-то в школе и облегчить ребятишкам ношу. Кстати, одно время моя дочка ходила в школу с сумкой-тележкой на колесах", - рассказала Кузнецова в интервью РИА Новости.
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Она отметила, что считает тяжелые школьные рюкзаки проблемой, которую надо решать.
"Очень тяжёлые рюкзаки, у нас в семье их уже пять! Учебников много, сейчас ещё и рабочие тетради достаточно увесистые, а если ещё набрать кучу ручек, как девчонки любят, то уже и не поднимешь портфель", - добавила детский омбудсмен.
При этом Кузнецова не считает выходом из ситуации электронные учебники.
"А куда же тогда закладку класть? Нет, конечно, учебники не стоит списывать со счетов. Все-таки нужно держать в руках книгу, листать её, учить бережному отношению к ней. Это всё должно быть в наших школах, у наших детей. Хотя современные технологии обязательно надо использовать!" - сказала детский омбудсмен.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнна КузнецоваОбщество
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