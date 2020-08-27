https://ria.ru/20200827/miting-1576398481.html

В Минске начался митинг сторонников оппозиции

Сторонники белорусской оппозиции устроили несанкционированное шествие в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:53

2020-08-27T18:53

2020-08-27T19:24

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники белорусской оппозиции устроили несанкционированное шествие в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости.В 18.00 (совпадает с мск) они собрались на площади Свободы, где находятся христианская церковь и католический костел, в знак протеста против того, что накануне сотрудники ОМОН закрыли протестующих в "красном костеле" на площади Независимости.Сотрудники МВД задержали для установления личности около 20 журналистов разных СМИ и доставили их в РУВД Октябрьского района.После этого милиция начала призывать собравшихся на площади Свободы разойтись.Однако они направились по улице Ленина к проспекту Независимости.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.

https://ria.ru/20200827/vmeshatelstvo-1576398098.html

https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Представители оппозиции собрались на площади Свободы. Кадры из Минска Акция противников Лукашенко проходит в Минске 2020-08-27T18:53 true PT0M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире