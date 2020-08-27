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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/miting-1576397243.html
В Минске прошел митинг сторонников Лукашенко
В Минске прошел митинг сторонников Александра Лукашенко "Женщины за единство и мир", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:26
2020-08-27T19:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг — РИА Новости.</strong> В Минске прошел митинг сторонников <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> "Женщины за единство и мир", передает корреспондент РИА Новости.Люди собрались на площадке возле универмага "Беларусь" с шести вечера (совпадает с московским временем). Там установили сцену с колонками. Участники акции размахивают государственными флагами периодически скандируют лозунги.К собравшимся обращались обычные граждане, а также местные депутаты. Кроме этого, перед людьми выступили артисты.Участники митинга хлопали и скандировали "За Беларусь!", "За батьку!". У многих из них в руках были флажки с государственной символикой. Завершился митинг исполнением гимна Белоруссии. В это время на большом экране на здании универмага "Беларусь" транслировалось изображение госфлага. После этого люди разошлись.Как передает корреспондент РИА Новости, митинг прошел мирно. Сейчас площадка перед универмагом "Беларусь" практически пустая.Неподалеку дежурят несколько сотрудников милиции, никого не задерживали.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. В последние дни люди также стали выходить на акции в поддержку действующего главы государства.Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, при этом сама кандидат выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html
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Митинг в поддержку Лукашенко. Кадры из Минска
Сторонники Лукашенко собрались в Минске возле универмага "Беларусь"
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске прошел митинг сторонников Лукашенко

18:26 27.08.2020 (обновлено: 19:38 27.08.2020)
3455
МИНСК, 27 авг — РИА Новости. В Минске прошел митинг сторонников Александра Лукашенко "Женщины за единство и мир", передает корреспондент РИА Новости.
Люди собрались на площадке возле универмага "Беларусь" с шести вечера (совпадает с московским временем). Там установили сцену с колонками. Участники акции размахивают государственными флагами периодически скандируют лозунги.
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К собравшимся обращались обычные граждане, а также местные депутаты. Кроме этого, перед людьми выступили артисты.
Участники митинга хлопали и скандировали "За Беларусь!", "За батьку!". У многих из них в руках были флажки с государственной символикой. Завершился митинг исполнением гимна Белоруссии. В это время на большом экране на здании универмага "Беларусь" транслировалось изображение госфлага. После этого люди разошлись.
Как передает корреспондент РИА Новости, митинг прошел мирно. Сейчас площадка перед универмагом "Беларусь" практически пустая.
Неподалеку дежурят несколько сотрудников милиции, никого не задерживали.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. В последние дни люди также стали выходить на акции в поддержку действующего главы государства.
Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, при этом сама кандидат выехала в Литву.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
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