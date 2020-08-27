https://ria.ru/20200827/minoborony-1576373986.html

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:35

2020-08-27T12:35

2020-08-27T14:48

война в сирии

сирийские демократические силы

война в сирии

марк милли

эль-хасаке

валерий герасимов

сирия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank" data-auto="true">Марком Миллом</a> начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>.Как говорится в релизе Минобороны, несмотря на предупреждение, американские военные, нарушая имеющиеся договоренности, попытались заблокировать движение российского патруля. В ответ патруль военной полиции принял "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".В министерстве добавили, что американской стороне предоставили "исчерпывающие пояснения" о произошедшем инциденте.ДТП в СирииРанее представитель Совета национальной безопасности США заявлял, что несколько американских военных пострадали при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля в Сирии.При этом, по его утверждению, ДТП спровоцировали российские военнослужащие.Уллиот назвал действия россиян "небезопасными и непрофессиональными", которые идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов.На условиях анонимности два официальных лица сообщили агентству Рейтер, что у нескольких американских военнослужащих после инцидента возникли симптомы сотрясения."Мошенническая тактика"Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Perendzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Перенджиев</a> указал на то, что у американской стороны сложилась определенная практика: обвинять оппонента в тех действиях, которые он не совершал.По его словам, такая тактика — "очень хитрая", "мошенническая", которую нужно разоблачать.Военное присутствие США в СирииВооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "<a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskie_demokraticheskie_sily/" target="_blank" data-auto="true">Сирийских демократических сил</a>" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях <a href="http://ria.ru/location_Deir_ez_Zor_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Дейр-эз-Зор</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Rakka/" target="_blank" data-auto="true">Ракка</a>. Там находятся крупнейшие в стране месторождения нефти и газа.Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что присутствие военных из США на сирийской территории — это оккупация и государственное пиратство с целью неприкрытого хищения нефти.При этом инциденты, подобные случившемуся, происходили и ранее. В начале июня в населенном пункте Абра, в 50 километрах от Хасеке, бронемашина M1235 MRAP попыталась преградить путь российским военным, но из нее неожиданно повалил пар, и автомобиль заглох. Россияне продолжили движение по маршруту.

https://ria.ru/20200827/patrul-1576367963.html

https://ria.ru/20200723/1574821693.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573865807.html

Aleksander Bell Правильно сделали и показали амерам, что наличие звездно-полосатого флага не гарантирует им защиты от проблем! 215

Чукча Гобс Две машины американцев блокировали пять наших машин и два вертолета?!? Похоже на отмазку школьников: "Они первые вдвоем на нас семерых напали!" 209

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эль-хасаке

сирия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирийские демократические силы, война в сирии, марк милли, эль-хасаке, валерий герасимов, сирия, сша, в мире