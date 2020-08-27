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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200827/minoborony-1576373986.html
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:35
2020-08-27T14:48
война в сирии
сирийские демократические силы
война в сирии
марк милли
эль-хасаке
валерий герасимов
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank" data-auto="true">Марком Миллом</a> начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>.Как говорится в релизе Минобороны, несмотря на предупреждение, американские военные, нарушая имеющиеся договоренности, попытались заблокировать движение российского патруля. В ответ патруль военной полиции принял "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".В министерстве добавили, что американской стороне предоставили "исчерпывающие пояснения" о произошедшем инциденте.ДТП в СирииРанее представитель Совета национальной безопасности США заявлял, что несколько американских военных пострадали при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля в Сирии.При этом, по его утверждению, ДТП спровоцировали российские военнослужащие.Уллиот назвал действия россиян "небезопасными и непрофессиональными", которые идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов.На условиях анонимности два официальных лица сообщили агентству Рейтер, что у нескольких американских военнослужащих после инцидента возникли симптомы сотрясения."Мошенническая тактика"Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Perendzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Перенджиев</a> указал на то, что у американской стороны сложилась определенная практика: обвинять оппонента в тех действиях, которые он не совершал.По его словам, такая тактика — "очень хитрая", "мошенническая", которую нужно разоблачать.Военное присутствие США в СирииВооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "<a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskie_demokraticheskie_sily/" target="_blank" data-auto="true">Сирийских демократических сил</a>" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях <a href="http://ria.ru/location_Deir_ez_Zor_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Дейр-эз-Зор</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Rakka/" target="_blank" data-auto="true">Ракка</a>. Там находятся крупнейшие в стране месторождения нефти и газа.Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что присутствие военных из США на сирийской территории — это оккупация и государственное пиратство с целью неприкрытого хищения нефти.При этом инциденты, подобные случившемуся, происходили и ранее. В начале июня в населенном пункте Абра, в 50 километрах от Хасеке, бронемашина M1235 MRAP попыталась преградить путь российским военным, но из нее неожиданно повалил пар, и автомобиль заглох. Россияне продолжили движение по маршруту.
https://ria.ru/20200827/patrul-1576367963.html
https://ria.ru/20200723/1574821693.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573865807.html
Правильно сделали и показали амерам, что наличие звездно-полосатого флага не гарантирует им защиты от проблем!
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Две машины американцев блокировали пять наших машин и два вертолета?!? Похоже на отмазку школьников: "Они первые вдвоем на нас семерых напали!"
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эль-хасаке
сирия
сша
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сирийские демократические силы, война в сирии, марк милли, эль-хасаке, валерий герасимов, сирия, сша, в мире

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

12:35 27.08.2020 (обновлено: 14:48 27.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
Как говорится в релизе Минобороны, несмотря на предупреждение, американские военные, нарушая имеющиеся договоренности, попытались заблокировать движение российского патруля. В ответ патруль военной полиции принял "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
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Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
В министерстве добавили, что американской стороне предоставили "исчерпывающие пояснения" о произошедшем инциденте.

ДТП в Сирии

Ранее представитель Совета национальной безопасности США заявлял, что несколько американских военных пострадали при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля в Сирии.
При этом, по его утверждению, ДТП спровоцировали российские военнослужащие.
"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — отметил он, добавив, что американский бронеавтомобиль уехал с места ДТП во избежание конфликта.
Уллиот назвал действия россиян "небезопасными и непрофессиональными", которые идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов.
На условиях анонимности два официальных лица сообщили агентству Рейтер, что у нескольких американских военнослужащих после инцидента возникли симптомы сотрясения.
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"Мошенническая тактика"

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев указал на то, что у американской стороны сложилась определенная практика: обвинять оппонента в тех действиях, которые он не совершал.
"США в целом выбрали мошенническую тактику: они сами нарушают те или иные договоры, соглашения и тут же бросаются с обвинениями в их нарушении в адрес России. То есть здесь работает принцип: лучшая защита – это нападение. Они хотят, чтобы мы оправдывались. Мол, пусть русские оправдываются, а мы и дальше будем нарушать договоренности, виноваты будут русские, а мы будем белые и пушистые", — сказал Перенджиев в эфире радио Sputnik.
По его словам, такая тактика — "очень хитрая", "мошенническая", которую нужно разоблачать.
"В тех случаях, когда они обвиняют российскую сторону, именно они и являются нарушителями. Как говорится, на воре и шапка горит. Крутят международным правом, как хотят", — подчеркнул эксперт.
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Военное присутствие США в Сирии

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка. Там находятся крупнейшие в стране месторождения нефти и газа.
Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что присутствие военных из США на сирийской территории — это оккупация и государственное пиратство с целью неприкрытого хищения нефти.
При этом инциденты, подобные случившемуся, происходили и ранее. В начале июня в населенном пункте Абра, в 50 километрах от Хасеке, бронемашина M1235 MRAP попыталась преградить путь российским военным, но из нее неожиданно повалил пар, и автомобиль заглох. Россияне продолжили движение по маршруту.
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Война в СирииСирийские демократические силыВойна в СирииМарк МиллиЭль-ХасакеВалерий ГерасимовСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Правильно сделали и показали амерам, что наличие звездно-полосатого флага не гарантирует им защиты от проблем!
27 августа, 13:22
Aleksander Bell
20430107
Две машины американцев блокировали пять наших машин и два вертолета?!? Похоже на отмазку школьников: "Они первые вдвоем на нас семерых напали!"
27 августа, 13:42
ЧГЧукча Гобс
204005180
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