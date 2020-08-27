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Состояние Илона Маска превысило сто миллиардов долларов
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T08:55
2020-08-27T08:55
илон маск
tesla motors
spacex
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Состояние основателя компаний <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank" data-auto="true">Tesla</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a> с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-26/musk-wealth-exceeds-100-billion-while-bezos-worth-twice-as-much?srnd=premium" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a> со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).По состоянию на 27 августа состояние Маска оценивается в 101 миллиард долларов. При этом в начале года, согласно BBI, оно находилось на отметке 27,4 миллиарда. Таким образом, с начала года состояние миллиардера выросло на 73,6 миллиарда долларов - в 3,7 раза.Это обусловлено ростом цен на акции Tesla. В среду акции Tesla подорожали на 6,42% и на закрытии торгов стоили 2153,17 доллара. А 20 августа котировки акций Tesla впервые в истории поднялись выше 2 тысяч долларов. В январе стоимость акций компании составляла 430,26 доллара. Таким образом, с начала года капитализация Tesla выросла в 4,7 раза.При этом Маск по-прежнему остается на четвертом месте в рейтинге BBI. На первом месте остается глава Amazon <a href="http://ria.ru/person_Dzheff_Bezos/" target="_blank" data-auto="true">Джефф Безос</a> с состоянием в 202 миллиарда долларов, на втором - основатель <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Билл Гейтс</a>, чей капитал оценивается в 124 миллиарда долларов. Третью строчку занимает основатель Facebook <a href="http://ria.ru/person_Mark_Cukerberg/" target="_blank" data-auto="true">Марк Цукерберг</a> (115 миллиардов долларов).
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илон маск, tesla motors, spacex, сша, экономика

Состояние Илона Маска превысило сто миллиардов долларов

08:55 27.08.2020
1045
© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По состоянию на 27 августа состояние Маска оценивается в 101 миллиард долларов. При этом в начале года, согласно BBI, оно находилось на отметке 27,4 миллиарда. Таким образом, с начала года состояние миллиардера выросло на 73,6 миллиарда долларов - в 3,7 раза.
Это обусловлено ростом цен на акции Tesla. В среду акции Tesla подорожали на 6,42% и на закрытии торгов стоили 2153,17 доллара. А 20 августа котировки акций Tesla впервые в истории поднялись выше 2 тысяч долларов. В январе стоимость акций компании составляла 430,26 доллара. Таким образом, с начала года капитализация Tesla выросла в 4,7 раза.
При этом Маск по-прежнему остается на четвертом месте в рейтинге BBI. На первом месте остается глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 202 миллиарда долларов, на втором - основатель Microsoft Билл Гейтс, чей капитал оценивается в 124 миллиарда долларов. Третью строчку занимает основатель Facebook Марк Цукерберг (115 миллиардов долларов).
Илон Маск
29 июля, 08:00
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Илон МаскTesla motorsSpaceXСШАЭкономика
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