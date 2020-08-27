https://ria.ru/20200827/maksim-1576360375.html

Директор МакSим прокомментировала слухи об исчезновении певицы

Директор певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова прокомментировала слухи об "исчезновении" исполнительницы, пишет Пятый канал. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T01:24

2020-08-27T01:24

2020-08-27T01:27

алла довлатова

россия

макsим (марина абросимова)

музыка

шоу-бизнес

дмитрий губерниев

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Директор певицы <u><a href="https://ria.ru/person_maksim-marina-abrosimova/">МакSим (Марина Абросимова)</a></u> Маргарита Соколова прокомментировала слухи об "исчезновении" исполнительницы, пишет <a href="https://www.5-tv.ru/news/309624/obespokoila-vsu-stranu-menedzer-pevicy-maksim-obasnila-eeisceznovenie/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.Ранее радиоведущая <a href="https://ria.ru/person_alla-dovlatova/" target="_blank">Алла Довлатова</a> в эфире своего шоу заявила, что уже три месяца не может связаться с певицей. Она предположила, что артистка "ушла в полный астрал".Директор МакSим опровергла информацию о ее исчезновении и предположила, что Довлатова не обратила внимание на новости о вынужденной паузе в карьере исполнительницы.Она отметила, что в жизни певицы не произошло глобальных изменений, и причин для волнения нет. Процесс восстановления физического и эмоционального состояния певицы идет полным ходом. Сейчас она отдыхает на море с детьми. В качестве доказательства Соколова выложила видео с MaкSim, на котором та летает с детьми на пароплане.Соколова заключила, что МакSим уже возобновила работу в студии, начинает записывать новые песни.В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии. Ее продюсер Маргарита Соколова сообщила, что МакSим продолжит лечение амбулаторно и пока не будет участвовать в съемках, давать интервью и работать.

https://ria.ru/20200704/1573892358.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла довлатова, россия, макsим (марина абросимова), музыка, шоу-бизнес, дмитрий губерниев