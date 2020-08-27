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Директор МакSим прокомментировала слухи об исчезновении певицы
Директор певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова прокомментировала слухи об "исчезновении" исполнительницы, пишет Пятый канал. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T01:24
2020-08-27T01:27
алла довлатова
россия
макsим (марина абросимова)
музыка
шоу-бизнес
дмитрий губерниев
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Директор певицы <u><a href="https://ria.ru/person_maksim-marina-abrosimova/">МакSим (Марина Абросимова)</a></u> Маргарита Соколова прокомментировала слухи об "исчезновении" исполнительницы, пишет <a href="https://www.5-tv.ru/news/309624/obespokoila-vsu-stranu-menedzer-pevicy-maksim-obasnila-eeisceznovenie/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.Ранее радиоведущая <a href="https://ria.ru/person_alla-dovlatova/" target="_blank">Алла Довлатова</a> в эфире своего шоу заявила, что уже три месяца не может связаться с певицей. Она предположила, что артистка "ушла в полный астрал".Директор МакSим опровергла информацию о ее исчезновении и предположила, что Довлатова не обратила внимание на новости о вынужденной паузе в карьере исполнительницы.Она отметила, что в жизни певицы не произошло глобальных изменений, и причин для волнения нет. Процесс восстановления физического и эмоционального состояния певицы идет полным ходом. Сейчас она отдыхает на море с детьми. В качестве доказательства Соколова выложила видео с MaкSim, на котором та летает с детьми на пароплане.Соколова заключила, что МакSим уже возобновила работу в студии, начинает записывать новые песни.В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии. Ее продюсер Маргарита Соколова сообщила, что МакSим продолжит лечение амбулаторно и пока не будет участвовать в съемках, давать интервью и работать.
https://ria.ru/20200704/1573892358.html
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РИА Новости
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алла довлатова, россия, макsим (марина абросимова), музыка, шоу-бизнес, дмитрий губерниев

Директор МакSим прокомментировала слухи об исчезновении певицы

01:24 27.08.2020 (обновлено: 01:27 27.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Директор певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова прокомментировала слухи об "исчезновении" исполнительницы, пишет Пятый канал.
Ранее радиоведущая Алла Довлатова в эфире своего шоу заявила, что уже три месяца не может связаться с певицей. Она предположила, что артистка "ушла в полный астрал".
Директор МакSим опровергла информацию о ее исчезновении и предположила, что Довлатова не обратила внимание на новости о вынужденной паузе в карьере исполнительницы.

"Артистка (МакSим. — Прим. Ред.) взяла паузу, дабы восстановить свое здоровье. Все это время она провела с пользой для себя, прекрасно выглядит, красивая, бодрая, полна энергии. В данный момент она отдыхает на море с детьми", — пояснила Соколова.

Она отметила, что в жизни певицы не произошло глобальных изменений, и причин для волнения нет. Процесс восстановления физического и эмоционального состояния певицы идет полным ходом. Сейчас она отдыхает на море с детьми. В качестве доказательства Соколова выложила видео с MaкSim, на котором та летает с детьми на пароплане.
Соколова заключила, что МакSим уже возобновила работу в студии, начинает записывать новые песни.
В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии. Ее продюсер Маргарита Соколова сообщила, что МакSим продолжит лечение амбулаторно и пока не будет участвовать в съемках, давать интервью и работать.
Певица Марина Абросимова (МакSим)
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Алла ДовлатоваРоссияМакSим (Марина Абросимова)МузыкаШоу-бизнесДмитрий Губерниев
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