https://ria.ru/20200827/maksim-1576360375.html
Директор МакSим прокомментировала слухи об исчезновении певицы
Директор певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова прокомментировала слухи об "исчезновении" исполнительницы, пишет Пятый канал. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T01:24
2020-08-27T01:24
2020-08-27T01:27
алла довлатова
россия
макsим (марина абросимова)
музыка
шоу-бизнес
дмитрий губерниев
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Директор певицы <u><a href="https://ria.ru/person_maksim-marina-abrosimova/">МакSим (Марина Абросимова)</a></u> Маргарита Соколова прокомментировала слухи об "исчезновении" исполнительницы, пишет <a href="https://www.5-tv.ru/news/309624/obespokoila-vsu-stranu-menedzer-pevicy-maksim-obasnila-eeisceznovenie/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.Ранее радиоведущая <a href="https://ria.ru/person_alla-dovlatova/" target="_blank">Алла Довлатова</a> в эфире своего шоу заявила, что уже три месяца не может связаться с певицей. Она предположила, что артистка "ушла в полный астрал".Директор МакSим опровергла информацию о ее исчезновении и предположила, что Довлатова не обратила внимание на новости о вынужденной паузе в карьере исполнительницы.Она отметила, что в жизни певицы не произошло глобальных изменений, и причин для волнения нет. Процесс восстановления физического и эмоционального состояния певицы идет полным ходом. Сейчас она отдыхает на море с детьми. В качестве доказательства Соколова выложила видео с MaкSim, на котором та летает с детьми на пароплане.Соколова заключила, что МакSим уже возобновила работу в студии, начинает записывать новые песни.В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии. Ее продюсер Маргарита Соколова сообщила, что МакSим продолжит лечение амбулаторно и пока не будет участвовать в съемках, давать интервью и работать.
https://ria.ru/20200704/1573892358.html
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла довлатова, россия, макsим (марина абросимова), музыка, шоу-бизнес, дмитрий губерниев
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Директор певицы МакSим (Марина Абросимова)
Маргарита Соколова прокомментировала слухи об "исчезновении" исполнительницы, пишет Пятый канал
.
Ранее радиоведущая Алла Довлатова
в эфире своего шоу заявила, что уже три месяца не может связаться с певицей. Она предположила, что артистка "ушла в полный астрал".
Директор МакSим опровергла информацию о ее исчезновении и предположила, что Довлатова не обратила внимание на новости о вынужденной паузе в карьере исполнительницы.
"Артистка (МакSим. — Прим. Ред.) взяла паузу, дабы восстановить свое здоровье. Все это время она провела с пользой для себя, прекрасно выглядит, красивая, бодрая, полна энергии. В данный момент она отдыхает на море с детьми", — пояснила Соколова.
Она отметила, что в жизни певицы не произошло глобальных изменений, и причин для волнения нет. Процесс восстановления физического и эмоционального состояния певицы идет полным ходом. Сейчас она отдыхает на море с детьми. В качестве доказательства Соколова выложила видео с MaкSim, на котором та летает с детьми на пароплане.
Соколова заключила, что МакSим уже возобновила работу в студии, начинает записывать новые песни.
В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии. Ее продюсер Маргарита Соколова сообщила, что МакSим продолжит лечение амбулаторно и пока не будет участвовать в съемках, давать интервью и работать.