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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/lukashenko-1576384977.html
"Пусть попробуют". Лукашенко оценил призыв оппозиции к отзыву депутатов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инициативу оппозиции об отзыве депутатов, отметив, что раз "повалить" президента ее представителям не... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:17
2020-08-27T15:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> прокомментировал инициативу оппозиции об отзыве депутатов, отметив, что раз "повалить" президента ее представителям не удалось, теперь они решили расшатать парламент.Ранее белорусская оппозиция призвала граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377132.html
https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576373953.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Пусть попробуют". Лукашенко оценил призыв оппозиции к отзыву депутатов

15:17 27.08.2020
2536
© РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© РИА Новости / Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
Перейти в фотобанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инициативу оппозиции об отзыве депутатов, отметив, что раз "повалить" президента ее представителям не удалось, теперь они решили расшатать парламент.
Ранее белорусская оппозиция призвала граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов.
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"Пусть попробуют (отозвать депутатов – ред.). Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось – надо расшатать парламент", - сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Пул первого".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Вчера, 12:35Протесты в Белоруссии
Тихановская считает, что Лукашенко будет вынужден пойти на переговоры
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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