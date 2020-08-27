"Пусть попробуют". Лукашенко оценил призыв оппозиции к отзыву депутатов
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Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инициативу оппозиции об отзыве депутатов, отметив, что раз "повалить" президента ее представителям не удалось, теперь они решили расшатать парламент.
Ранее белорусская оппозиция призвала граждан страны инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов.
"Пусть попробуют (отозвать депутатов – ред.). Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось – надо расшатать парламент", - сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске. Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Пул первого".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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